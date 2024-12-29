她因問了1句話讓大20歲男友路邊咆哮 網搖頭：快分手

有情緒穩定的另一半非常重要，一名女網友在Dcard上發文抒發心情，表示近日在KTV被大20歲的男友大聲咆哮，原因只是男方向她借錢，她問了一句「這樣是欠我多少」，無心的一句話引來男友劇烈反應，不僅對她大吼謾罵還摔酒瓶，更把她一個人丟在路邊哭。原PO表示，她有反省自己或許有說錯話，但明明可以好好溝通，不懂男友為什麼大發脾氣，現在的她不知道怎麼做才是對的。貼文曝光後，不少網友勸分，「沒什麼好猶豫的，當然是分手！」

原PO說男友大她整整20歲，目前交往了3個月左右，近日她去KTV找跟朋友唱歌的男友，要結帳時他們身上都只剩一點現金，所以和她借錢。因為當下記不清男友借的紙鈔張數，她隨口問了一句，「所以這樣是欠我多少」，沒想到男友就突然爆炸喊，「我欠妳？什麼叫做我欠妳？」接著超大聲的關門走去外面，回來後吆喝朋友們離開，走到樓下時對原PO怒吼，「一千五是嗎？我領給妳啦，還是我直接領五萬給你」，委屈的她當下並沒有回覆。

後來男友領完錢還用很不屑的臉說，「妳的一千五啦」，她傻眼問，「你到底在兇什麼？」沒想到男方理直氣壯回嘴，「我在兇什麼？什麼叫我欠妳」更離譜的是男友在路邊繼續發脾氣，對著她罵髒話、摔瓶子，嚇得原PO直接哭了出來，表示第一次看到男友這樣真的很害怕，就連要自己回家時，男友反覆問了7、8次，「妳要自己回去是嗎？」然後繼續很大聲對她一頓大罵就跟朋友走了。

原PO說雖然事後兩人有溝通，但過了幾天還是無法輕易忘記他在路上大聲罵自己，或許自己講話有錯，情侶之間不應該講欠、不應該去計較那麼多，但男友更不應該就這樣大發脾氣。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「他選擇罵髒話、摔東西、棄妳於不顧，只為了在朋友面前為他自己討回顏面，而且妳傷心了他完全沒有在意」、「到底為什麼要交比自己大這麼多、情緒管理還這麼差的對象」、「他在一堆人面前都控制不住自己，妳指望他未來在家能控制自己？」、「請分手遠離恐怖情人，很可憐」、「這種EQ遲早會忍不住動手動腳，能早遠離就儘早遠離」。