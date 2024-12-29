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她吐露收「一條巧克力」就很幸福 網嘆：女孩真的要富養

聯合新聞網／ 綜合報導
一條巧克力就感到滿足，她懷疑自己是否很糟糕。 示意圖／ingimage
一條巧克力就感到滿足，她懷疑自己是否很糟糕。 示意圖／ingimage

女孩應該要富養？一名女網友在Dcard發問，表示自己是一個很容易滿足的女生，因為原生家庭財務緊繃，成長過程並沒有太多「小孩子該有的快樂」，沒有雞排、麥當勞、生日蛋糕，也沒有出國經驗等等，從小生活就沒什麼儀式感的她，熬到如今有了工作可以自由地去買喜歡的東西非常開心。一次和同事交流時驚覺自己其實好像太容易感到幸福，直呼「滿足於一條巧克力的我，這麼糟糕嗎？」

原PO表示自己是八年級生，一家四口、生長環境小康，但在父母把全部的錢拿去買房子和保險後，家裡物質比較缺乏，從此桌上飯菜就是爸爸偶爾去撈的免費吳郭魚、阿公種的菜、後院養雞生蛋、媽媽偶爾去市場採購的豬肉和水果。她表示小時候沒吃過幾片雞排，麥當勞是個位數次數，阿公偶爾買一些零食，國小同學會自己會直接空手，完全沒有出國過，撇除校外教學只去隔壁縣市5次左右。

她回憶爸爸媽媽常常喊房貸、吃的、保險、補習費很貴等等，她也知道日子不容易，加上小時候吵著要生日蛋糕，鬧到整家人不愉快，所以後來約定9歲以後再也不慶祝生日，生活沒有儀式感也是這時養成的，直到現在自己畢業開始工作，可以買自己喜歡的零食和麥當勞超級開心。

近日和同事聊天，對方表示朋友的男友在生日時只送一個精品零錢包而已，吐槽「也太摳門了吧」她不經意脫口，「如果是我，一條德芙（巧克力）就很開心了欸」這句話馬上引來其他同事關注，同事急忙勸原PO說女生要愛自己，不可以隨便，表示這樣很容易被騙，全天下大概只有她這個笨蛋這麼好滿足。一席話下來她忍不住反思，「我是過得很沒有儀式感沒錯，但是這樣真的很糟糕嗎？」

貼文曝光後網友紛紛回覆，「妳不糟糕也不隨便，但真的要小心被騙」、「能因為一條巧克力開心是很好，但因為男人送妳一條巧克力就覺得他對妳很好，有機會被隨意對待」、「所以才說女孩要富養，見妳的前兩分鐘才去超商隨手買一條德芙送妳，就可以得到妳很高的情感回報」、「容易知足才能快樂，容易滿足的個性沒問題，但如果可以接受被別人隨便對待才是問題」、「就因為很簡單很容易，很多渣男買杯熱可可、熱巧克力，結果就妳感動到不行，不釣妳釣誰」。

原生家庭 巧克力

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