婆婆要媳婦顧小叔孩子遭拒 老公怨「女人都很有事」挨轟

一名人夫抱怨「女人真的都很有事」，係因婆婆要求他與妻子將離婚弟弟的孩子接回，並由婆婆及妻子一同照顧，而妻子卻為此事多次發飆，令他感到無奈。其他人聽完不可置信，傻眼直呼「合理懷疑你弟的小孩親生父親是你，憑什麼你認為老婆要顧你弟的小孩？」

一位網友在爆料公社發文分享了家庭困擾，他的弟弟因離婚導致孩子無人照顧，母親建議將孩子接回由他和妻子共同照顧。然而，妻子對此表達強烈不滿，認為這件事超出她的責任範圍，甚至因此多次發怒。即使一個月過去，當他再次提起孩子的安置問題時，妻子仍態度堅決，讓原PO感嘆家庭中的女性對此類問題都非常敏感且有想法。

其他人也看不下去，「建議你也離婚，你跟你弟重組家庭一起養小孩」、「確實很有事啊，嫁你還要幫忙養你弟的小孩，他老婆只是離婚不是死了好嗎？」、「你媽跟你老婆要一起照顧你弟弟的小孩？那你弟跟你要做什麼？硬搞下去，只怕到時候你媽媽可以一起照顧兩個兒子的小孩們」、「你是不是都在餐廳跟人說我請客，然後轉頭叫老婆用她的錢去結帳？」、「有事的是你，你厲害你來照顧」、「你弟跟你前弟妹的小孩，他們兩個自己處理，帶回來要照顧也是你媽照顧，你老婆完全沒義務欸」、「如果是你老婆跟你弟生的應該就不會那麼氣了」、「你再提起第三次，你老婆就不會發飆了，她會離開」。

有網友分享自身做法，「要接回來就要自己照顧，我跟我姊說過，她如果有狀況我可以接她小朋友來照顧，因為我知道我能負全部照顧跟生活費用。孩子接回來，辛苦的是老婆的話，就必須徵得對方的同意，基本的尊重難道不能給人嗎？不然就你跟你媽一起照顧啊」。