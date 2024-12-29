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婆婆擅拿媳婦兒子衣服送另一孫 連新衣服也被偷！全網氣喊要提告

聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆偷走媳婦兒子的衣服，再送給自己女兒的兒子穿。示意圖／Ingimage
婆婆偷走媳婦兒子的衣服，再送給自己女兒的兒子穿。示意圖／Ingimage

有些老年人會對特定孩子或孫子偏心，這種情況尤其常出現在婆婆、媳婦、小姑等關係中。有一名媳婦抱怨，婆婆經常「偷走」她兒子的衣服，再拿給婆婆女兒、也就是小姑兒子穿，近日買的新衣服也被偷走，讓她非常傻眼。其他人聽完氣翻，直呼「什麼婆婆？是被告！」

原PO在臉書爆料公社發文表示，「婆婆總是趁我上班時，把我兒子的衣服拿走，給她女兒的兒子穿，傻眼！週日才剛買新的，婆婆A走了」。

其他人留言，「什麼婆婆？是被告」、「跟老公說兒子衣服快被他媽送光了，看他怎處理」、「會不會太過分？跟她討衣服的錢啊？要不然叫她自己去買，還是可以告她偷竊啊，因為衣服妳買的有發票，說要提告她會乖乖拿錢嗎？」

有網友建議她，「下次給婆婆生活費、孝親費或紅包的時候，扣掉衣服的錢，然後多放一張紙上面寫衣服清單」、「妳也可以趁婆婆不在時，把她的新衣服拿給妳媽穿，以牙還牙而已，只有動到她東西，她才知道心會疼」、「報警說失竊」、「房門鎖起來」、「衣服上面貼價錢」、「買新衣服記得用奇異筆寫兒子的名字」。

有人也留言分享類似經驗，「小時候內褲也被舅媽A走給表妹穿，是不是新的就不知道了」、「一樣的情形，我婆婆說她以為是小姑買的，小姑說她以為是婆婆買的，就拿去穿了，也沒有說買新的還回來的意思，重點是她們兩個根本不會去買那麼貴的」。

婆婆 小姑 爆料公社

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