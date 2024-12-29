婆婆從醫院返家不換衣就抱孫 被媳婦勸阻卻賭氣「不抱了」

經常不洗澡、不換洗衣物卻又抱嬰兒，可能會對孩子健康產生負面影響。由於嬰兒的免疫系統尚未發育完全，皮膚接觸髒污衣物或未清潔的身體，可能增加感染細菌、病毒或其他病原體的風險。一名媽媽抱怨，婆婆衛生習慣不佳，甚至連從醫院回家也不換穿其他衣服再抱孫，向婆婆反映後，對方不願意改善，還賭氣說再也不抱孫了。其他網友則力勸「搬出去」。

原PO在爆料公社發文分享與婆婆同住的困擾，她說家中有一個滿月的嬰兒，但婆婆有衛生習慣問題，例如一套衣服可以穿四天且不愛洗澡，經常有異味。然而，婆婆特別喜歡抱孫子，即便外出回來也不換衣服，認為外套脫掉即可避免細菌傳播，甚至連從醫院回來都不願意換洗衣物。原PO為了孩子健康，請丈夫與婆婆溝通，希望婆婆在抱孩子前能換衣服並注意個人衛生，但對方不僅未接受，還因為此事在房間門外大喊，導致家庭氣氛緊張。

最終，婆婆賭氣表示以後不再抱孫子，讓原PO感到十分無奈，她認為嬰兒健康重於一切，因此希望婆婆能改善衛生習慣再抱孩子；丈夫則覺得這樣對婆婆不太公平，認為應該適度調解關係，不能完全不讓奶奶抱孫子。原PO希望獲得其他人的建議，了解是否該繼續與婆婆溝通，或該如何平衡家庭和諧與嬰兒健康之間的關係。

其他人留言，「要抱孩子就遵守規則換衣服，現在年代不同了，病毒超多的」、「去醫院回來全身換掉不是常識嗎？」、「想抱就乖乖去洗澡或是換衣服，不然就別抱，等等生病怎麼了，才在那邊『我不知道會這樣啊』」、「如果房子是你們的，讓公婆離開；房子是公婆的，你們一家三口自己離開，都有嫩嬰了也該長大了」、「有本事就搬出去」。

但也有人認為原PO小題大作，「會不會自己爸媽怎樣親、抱都沒關係？看多了這種人，其實就是歧視」、「他兒子也是這樣抱過來的，妳也不都接受了？」、「老年人好像本來就不會每天都洗澡的樣子，不過這真的是一件小事，沒必要讓情況惡化至此」。