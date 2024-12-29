他想安排3天2夜旅遊 女友媽要求拿簡報「提案」讓眾人看傻

不少情侶感情穩定以後喜歡出門旅遊，一名網友在Dcard表示，自己近日想帶女友去宜蘭玩，沒想到女方家長要求他做一份簡報，並且要電話提案，雖然傻眼但他還是默默完成並和女友順利出遊，不過奇妙的經歷也讓原PO忍不住問有沒有人有類似經驗分享。

原PO表示女友是獨生女，家裡管很嚴格，對於女兒交的男朋友也是各種篩選。跟女友交往一陣子後，他想要規劃兩人去宜蘭玩3天2夜，女友媽媽雖然同意，但要求他做一份出遊的PPT簡報，並且要電話提案，簡報中要詳細說明時間、交通工具、住宿、餐廳、景點等等，聽完要求後雖然傻眼，但還是乖乖花了時間做簡報提案，最終一切順利。

貼文曝光後讓網友驚呼，「感覺女友是個千金之類的」、「應該是你女朋友自己要去跟她父母報備，而不是要求你做報告」、「如果是這樣，我不會想交往一個媽寶，以後要求只會更多，希望您能扛得住呀」、「之後有幸走到結婚也不一定能有尊嚴的互動，我以為自己的父母自己處理是常識」，雖然多數網友認為太誇張，但原PO仍霸氣表示，「我要帶她出去，報告我做，我ok」。

也有不少網友表示能理解，「個人覺得時間、交通工具、住宿、餐廳這些內容詳細告知都算合理」、「媽媽擔心自己女兒和異性在外過夜，這個心情可以理解」、「反正也不是說真的制止，父母擔心小孩的出遊情況也可以理解」、「連這個都不願意做，媽媽可能會覺得不適合吧，有可能單純找麻煩測試你」。