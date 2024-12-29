快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

他想安排3天2夜旅遊 女友媽要求拿簡報「提案」讓眾人看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
帶女友過夜旅遊，女友媽要求他做PPT提案。 示意圖／ingimage
帶女友過夜旅遊，女友媽要求他做PPT提案。 示意圖／ingimage

不少情侶感情穩定以後喜歡出門旅遊，一名網友在Dcard表示，自己近日想帶女友去宜蘭玩，沒想到女方家長要求他做一份簡報，並且要電話提案，雖然傻眼但他還是默默完成並和女友順利出遊，不過奇妙的經歷也讓原PO忍不住問有沒有人有類似經驗分享。

原PO表示女友是獨生女，家裡管很嚴格，對於女兒交的男朋友也是各種篩選。跟女友交往一陣子後，他想要規劃兩人去宜蘭玩3天2夜，女友媽媽雖然同意，但要求他做一份出遊的PPT簡報，並且要電話提案，簡報中要詳細說明時間、交通工具、住宿、餐廳、景點等等，聽完要求後雖然傻眼，但還是乖乖花了時間做簡報提案，最終一切順利。

貼文曝光後讓網友驚呼，「感覺女友是個千金之類的」、「應該是你女朋友自己要去跟她父母報備，而不是要求你做報告」、「如果是這樣，我不會想交往一個媽寶，以後要求只會更多，希望您能扛得住呀」、「之後有幸走到結婚也不一定能有尊嚴的互動，我以為自己的父母自己處理是常識」，雖然多數網友認為太誇張，但原PO仍霸氣表示，「我要帶她出去，報告我做，我ok」。

也有不少網友表示能理解，「個人覺得時間、交通工具、住宿、餐廳這些內容詳細告知都算合理」、「媽媽擔心自己女兒和異性在外過夜，這個心情可以理解」、「反正也不是說真的制止，父母擔心小孩的出遊情況也可以理解」、「連這個都不願意做，媽媽可能會覺得不適合吧，有可能單純找麻煩測試你」。

女友 情侶

延伸閱讀

台中KTV買槍彈…彰化酒吧誤射別人女友 辯：看煙火受傷

女友愛愛完要求「裝水球」 他無奈「到底多怕懷孕」反挨轟

群組驚覺「男友是同一個？」 超強時間管理讓她傻眼放生

女友在租屋處「不穿內衣」 他憂室友男友會亂看：很阿雜

相關新聞

他想安排3天2夜旅遊 女友媽要求拿簡報「提案」讓眾人看傻

不少情侶感情穩定以後喜歡出門旅遊，一名網友表示，自己近日想帶女友去宜蘭玩，沒想到女方家長要求他做一份簡報，並且要電話提案，雖然傻眼但他還是默默完成並和女友順利出遊，不過奇妙的經歷也讓他忍不住問有沒有人有類似經驗分享。

和閨密吃素被男友吐兩字歧視 她傻眼放飛「很不被尊重」

和素食主義者吃飯須特別留意菜單，確保有素食選項或直接到素食餐廳吃飯為佳。一名女網友在Dcard抒發心情，表示因為男友歧視她和閨密吃素，導致最後兩人分手。她無奈地說並不是要求男友一起吃，只是對方以嫌棄口吻表示，「妳朋友吃素喔？妳怎麼有辦法跟這種人當朋友」原PO表示當下非常傻眼，不懂這兩者的關聯。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

情書簡訊

認識妳之後，想妳不只是「日常」，而是「時常」。

【母女之間】Halle's 讀家城事／一小時的獨眼龍

四歲女兒自學會語言表達以來，最常掛嘴邊的句子，是「媽咪是最漂亮的！」即便明白這屬親子間的「情人眼裡出西施」，有好幾次，這...

【記憶藏寶圖】蘇冠昇／那個年代那些歌

歌曲要紅就要被禁唱，愈是不給唱的歌肯定愈火紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。