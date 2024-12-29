和閨密吃素被男友吐兩字歧視 她傻眼放飛「很不被尊重」

和素食主義者吃飯須特別留意菜單，確保有素食選項或直接到素食餐廳吃飯為佳。一名女網友在Dcard抒發心情，表示因為男友歧視她和閨密吃素，導致最後兩人分手。她無奈地說並不是要求男友一起吃，只是對方以嫌棄口吻表示，「妳朋友吃素喔？妳怎麼有辦法跟這種人當朋友」原PO表示當下非常傻眼，不懂這兩者的關聯。

原PO曝光分手經過，她從小就有一位好閨密，因為對方是素食者，一起長大的時光都很喜歡去吃好吃的素食，長期下來就算只有一個人，也會去一些素食小吃攤、自助餐。近期因為兩人工作的關係已經約半年沒見面，原PO也在這期間和男友交往四個月，好不容易約成飯局，男友得知後表示想同行，原PO和男友說，「我們要去吃一間超好吃的素食餐廳，不過她跟你不認識會不會尷尬啊？」

沒想到男友的重點放在兩人要吃素食，直接表示原PO怎麼有辦法跟這種人當朋友，感到莫名其妙的她解釋兩人從小就認識，而且自己有時候會去素食店買東西吃也喜歡素食。沒想到男友竟回覆，「還以為妳是在配合她吃素，欸想不到妳被她荼毒了」，接著兩人就吵了起來。原PO氣得表示，這是第一次也是最後一次跟他吵架，當天吵完便毫不猶豫的提分手。

她說從男友的話語中明顯感受出他對素食者的歧視，明明自己是心甘情願去吃素，再加上對方說她被「荼毒」這兩字非常不尊重人。原PO坦言知道很多葷食者對於素食很反感，可能會有人認為她的決定是錯的，又或者可能有人認為為了朋友這樣不夠重視男友，不過她想男友現在都會這樣說話了，以後不曉得還要被歧視幾次，抱怨「更何況這根本不影響到他，不影響到他的事他都可以反應那麼激烈了，這樣的人我實在是無法繼續跟他在一起」。

貼文曝光後網友紛紛大讚，「分得好，不懂尊重人的真的很可憐」、「看起來像是個缺乏尊重的問題」、「這種劈頭就用個人價值去鄙夷其他人價值觀的人真是夠了！好像全世界自己最正確，別人都是無知似的」、「素食真的很好吃，對身體也很健康，因為吃葷而去歧視吃素的人真的很不應該」、「每個人都有自己喜歡的食物和生活，幹嘛這樣說話」、「我吃素，能有妳這種朋友真的會超級感動，知道自己被人支持著不被嫌棄的感覺真好」。