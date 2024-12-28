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男友邀陪出差「卻獨自升級」！她心寒坐經濟艙…網友開戰：帶女傭？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友因為要出差，希望她能一起陪同，不過對方卻只幫她買經濟艙，自己坐商務艙，讓她相當心寒。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友因為要出差，希望她能一起陪同，不過對方卻只幫她買經濟艙，自己坐商務艙，讓她相當心寒。示意圖／Ingimage

你有遇過這種經驗嗎？一名女網友分享，男友因為要出差，希望她能一起陪同，不過對方卻只幫她買經濟艙，自己坐商務艙，讓她相當心寒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友給自己買商務艙，給我買經濟艙」為題，指出男友近期希望她能陪同一起出差，因為男友背容易不舒服，不可能坐經濟艙，但對方卻自己買了商務艙，只幫她買經濟艙，讓她相當心寒，發問「雖然機票錢是男友出的，但感受不好是正常的嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「男友：我獨自升級」、「有錢人帶女傭出國好像也是這種機票買法」、「我是覺得蠻靠北的」、「不是通常應該會一起坐嗎？不然所謂的陪是指？」、「我要女友陪我出國，我也是幫她出商務艙，只出經濟艙真的沒品」、「男方自己要求女方要陪出差的，買同等艙位隔壁座位很難嗎？」、「要不要乾脆也訂單人床商旅說，『喔我背不舒服不能躺爛床』，然後叫女友去睡膠囊旅館？」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「啊妳是不會自己補商務艙的錢喔」、「妳很有趣耶，他要你陪他去，他也付了機票，妳既然自己有需求，要嘛自己加購，要嘛就不要去啊」、「妳也可以自己加錢改商務，或是不要去」、「妳男友只需要妳陪他睡覺，不需要妳陪他坐飛機啦」。

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