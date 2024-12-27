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女友愛愛完要求「裝水球」 他無奈「到底多怕懷孕」反挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO說女友怕懷孕，兩人每次愛愛完都會要他把保險套拿去裝水，檢查是否有破洞。示意圖／AI生成
原PO說女友怕懷孕，兩人每次愛愛完都會要他把保險套拿去裝水，檢查是否有破洞。示意圖／AI生成

情侶交往都會有親密行為，不少人礙於還沒結婚或者不想要有小孩等等因素，而會做好避孕措施。有一名男網友表示女友很怕懷孕，每次兩人愛愛完後，對方都會要他將保險套拿去裝水，檢查套子是否有破洞，讓他無法理解。貼文一出被不少人抨擊，怒批他不會設身處地為女友著想。

原PO在Dcard以「五年了…每次辦完事都叫我裝水球」為題發文，表示女友非常怕懷孕，每次愛愛都很怕保險套破掉，因此常常完事後都要他把套子拿去裝水，證明套子沒有破洞，讓他無言又無奈，「到底有多怕懷孕？」原PO說自己都已經準備好求婚戒指了，如果女友真的懷孕了，自己也會負責的。

不少人都批評原PO不會體諒女友，「又不是你生，受苦10個月的又不是你，身材變形也不是你，餵奶也不是你，你就一句生就生喔，付錢是老大嗎？懷孕缺點很多欸，沒做好準備不要亂來」、「灌個水換10個月你女友不用難受，這都不會想喔？怎還沒跟你分」、「害怕正常的，即便現在懷孕中的我也仍然在害怕，應該很難不恐懼躺在產房的時刻吧，畢竟要生多久也不知道，能不能順利也難說，生完身體也會有傷口跟一堆毛病」、「你裝個水不用一分鐘，懷孕養孩子的影響是一輩子…有啥好抱怨」。

還有網友建議他先了解女友怕懷孕的原因，「我覺得你可以和她聊聊，她懼怕懷孕的原因是什麼，也許是她的人生規劃還不允許她懷孕，也許她有什麼內心陰影之類的需要撫平」、「會負責不代表她就想生欸…如果已經確定她是想但只是怕，那請檢討自己讓她不想生的原因」。

保險套 情侶 懷孕 求婚

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