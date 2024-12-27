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國外工作想買房…她減少孝親費被父母批自私 網嘆：標準養兒防老

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想要買房，卻被父母批評很「自私」。示意圖／ingimage
一名女網友想要買房，卻被父母批評很「自私」。示意圖／ingimage

買房若與父母意見分歧，需要心平氣和溝通。一名女網友發文，稱她目前在國外工作，想要買900萬的房，但父母擔心她要付房貸後無法支付「孝親費」，被批評很「自私」，對此她感到很難過，詢問網友：「這樣真的很過分嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前28歲單身，在國外工作，月薪15萬、存款70萬，還有50萬車貸，預估明年能還完。原PO表示，因為在國外自己租3萬的房，感覺不划算，想買一間約900萬的房，自己自備150萬，不打算跟父母要錢。

原PO表示，她跟父母說過自己打算買房，但父母卻覺得她很「自私」，因為買房後房貸要付6萬，加上日常開銷，將無法支付媽媽期待的6到8萬孝親費。

原PO坦言，聽到父母這麼說後真的很難過，她知道出國花了多錢，約500萬左右，也想要買房後給爸媽2萬當孝親費，但當父母這麼批評她還是很難受。

此文一出，不少網友認為父母才「自私」，「自私的是妳爸媽，不只自私還有虛偽，說什麼出國的錢不用還，但又一直提500萬，還直接明標價碼一個月要給6-8萬，妥妥的養兒防老」、「好可怕的父母，標準養兒防老，說穿了他們只是把自己退休生活規劃在妳身上而已吧，妳以後怎樣他們在乎嗎」、「爸媽真的超自私，建議不要理，憑什麼情緒勒索子女」。

也有網友提出建議，「多關心爸媽多跟他們溝通，如果他們還是對金錢缺乏感到焦慮，你就跟他們簽好契約按月給你能負擔的孝親費」、「我會選擇每月給3-4萬，因為那500萬就是一堵我沒辦法越過的牆，今天父母用金錢計算我們的親情，我也只好用金錢來計算」、「那妳就把那500萬直接還他們，然後叫他們自己負擔自己日後的開銷」。

原PO近期更新近況，表示她跟父母溝通過了，最後她會一個月給父母3萬，但可以不用現在給，而是等他們退休後再給，她也很感謝爸媽提供金錢讓她出國，現在彼此妥協她很滿意。

孝親費 情緒勒索 買房

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國外工作想買房…她減少孝親費被父母批自私 網嘆：標準養兒防老

買房時應遵循父母的意見，如果出現不同意見，應該心平氣和的溝同。一名女網友發文，稱她目前在國外工作，想要買900萬的房，但父母擔心她要付房貸後無法支付「孝親費」，被批評很「自私」，對此她感到很難過，詢問網友：「這樣真的很過分嗎？」。

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