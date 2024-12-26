她老公是「媽寶男」 網友建議：以其人之道還制其人之身

雖說女人何苦為難女人，然而婆媳問題自古已來就是個難以解開的難題。有一位女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，自己與婆婆同住，老公每個月的薪水，婆婆都讓老公上交，說是「為我們存著，怕我們亂花錢」，其實是為了不讓女網友花老公的錢，而平時家裡的開銷却是從她的薪水裏面支出。原PO文中抱怨說，她也跟老公溝通過這種情況，但老公是個「媽寶男」，「婆婆不允許做的，再不對也是對的」，讓原PO感覺自己在這個家像是個外人。

看完貼文後，有網友建議「妳也別拿出薪水來啊」、「他不拿錢出來，妳也不要拿」，「以後買自己的便當回家吃，或是在外面吃飽再回家就好」也有網友心疼原PO的傻，「存他的，花妳的，妳的點只是難過覺得自己像外人」。更有人直接地說，「是外人沒錯，不要留戀爛家庭」。

一些網友不解的說，「怎麼會選這種不能掌握經濟自主權的人結婚，當他要求妳同住的時候，妳就可以跟沒斷奶的寶寶分手了，妳還走到結婚，戀愛腦真可怕」、「婚前的溝通真的很重要，嫁給媽寶男，痛苦的都是太太，有小孩之後會更痛苦」。

另有網友冷靜的指出問題核心，「遇到自私的人，其實不用掛上媽寶之類的，因為他就是只是自私」、「嫁給媽寶就是在錯誤的環境裡，找對的答案」、「現在知道結婚前做功課多重要了吧，這種會被媽媽掌控金錢的男人，就不應該嫁」。