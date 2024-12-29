【親子互動】黃美貞／兒子的需求，是父母約會的理由

「媽咪，天氣愈來愈冷，請幫我寄幾件厚帽T和外套到學校附近的便利商店吧！」

這是兒子傳來的訊息。

接到緊急任務的我，即刻從沙發馬鈴薯變身，跳起來跑到兒子房間的衣櫥前翻找一番。正準備裝箱寄送，老公在我身後淡淡地說，何必要用寄的？以為他要潑我冷水，講些孩子不能寵、媽寶就是慣出來之類的話。

意想不到的是，他老兄竟提出說走就走的半日遊，直接開車去新竹爬山，運動完再去「寒冬送暖」，還能順道邀兒子共進晚餐。這樣一舉數得的點子，當然要舉雙手贊成囉！

就這樣，夫妻倆不僅解鎖了一座小百岳，也和忙著考研究所的兒子聊聊近況，並吃了一頓土耳其風味餐。與孩子道別時，他搔著頭，難為情地說：「如果還有空的話，再幫我寄厚棉被喔！」

我偷偷瞄了老公一眼，內心有個預兆，應該又會有令人驚喜的半日遊啦。