快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

結婚磨合12年「白忙一場」？妻只想在家躺平 愛露營夫想離了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性喜愛露營，和老婆興趣不合，婚姻逐漸變得冷淡。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男性喜愛露營，和老婆興趣不合，婚姻逐漸變得冷淡。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

促成一段婚姻不容易，要讓婚姻常常久久更困難。夫妻兩人之間該怎麼和睦相處，磨合雙方的價值觀，總是有很多眉角要顧。一些生活中的小口角，如果老是沒有辦法擺平，那麼總有一天會出狀況。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名佐藤和弘的45歲男性，進入婚姻已經來到第12年。然而，儘管還維持夫妻的身分，但兩人感情明顯已經貌合神離，就連過去都會慶祝的結婚紀念日，今年也都沒有特別做任何事。

之所以會變成這樣，原因在於佐藤和妻子之間的價值觀無法協調，包括像是財產管理、小孩教育都不合。還有一些生活的小地方，例如打掃、吃飯等等細節，雙方都常常起了口角。儘管沒有發生重大問題，但夫妻間的感情，就這樣一點一滴消磨掉了。

特別是在放假的時候，由於佐藤喜歡往外跑，常常出門露營，相關用具和知識甚至已達會被人稱作專家的程度，但妻子卻喜歡在家休息。兩人一開始還協調好，比方說這週一起出門，下週一起待在家裡。但久了之後，開始漸漸變成各跑各的。這也讓佐藤開始省思，當初是不是就不應該結婚，也開始認真考慮離婚，是否專心帶小孩當爸爸就好。

價值觀 夫妻關係 婚姻 日本 露營

延伸閱讀

只拍到聖誕燈飾…表妹怨男友「拍照太差」想分手 網心疼：放過他

男友欠出國旅費還發「1訊息」…她一看傻眼 過來人勸：止損很重要

在一起三年男友「永遠記不住」她不吃酸菜 掀網兩派論戰

人妻剛產子虛弱動不了…夫竟「早有預謀」出遠門泡湯 她氣到離婚

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

結婚磨合12年「白忙一場」？妻只想在家躺平 愛露營夫想離了

要促成一段婚姻不容易，要讓婚姻常常久久更困難。夫妻兩人之間該怎麼和睦相處，磨合雙方的價值觀，總是有很多眉角要顧。一些生活中的小口角，如果老是沒有辦法擺平，那麼總有一天容易出狀況。

人妻剛產子虛弱動不了…夫竟「早有預謀」出遠門泡湯 她氣到離婚

生產對女性而言，對元氣的消耗相當巨大，很多人容易出現產後憂鬱，日本甚至還有「產後的憎恨是一輩子」的說法。近來就有一則夫妻間的感情案例，正是因為產後丈夫的脫序行為，引發妻子的不滿。

一句好話

泡開的茶湯，苦澀會回甘；想開的人生，酸苦會變甜。

【聯副電影院】劉森堯／從《三峽好人》看賈樟柯的電影（上）

在任何很悲情很絕望的地方，生命可能還是很動人的，比如小朱，你看他脫了衣服，露出的屌子特大的，一種光芒四射的生命力。

【剪影】陳偉哲／美和寧靜

京都。此時此地充滿美和寧靜。無論孤單或群居，我都不敢告訴你，擔心你來了人潮會更擁擠。各個角落占滿人影，我不能靜靜發呆，思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。