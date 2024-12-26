結婚磨合12年「白忙一場」？妻只想在家躺平 愛露營夫想離了

促成一段婚姻不容易，要讓婚姻常常久久更困難。夫妻兩人之間該怎麼和睦相處，磨合雙方的價值觀，總是有很多眉角要顧。一些生活中的小口角，如果老是沒有辦法擺平，那麼總有一天會出狀況。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名佐藤和弘的45歲男性，進入婚姻已經來到第12年。然而，儘管還維持夫妻的身分，但兩人感情明顯已經貌合神離，就連過去都會慶祝的結婚紀念日，今年也都沒有特別做任何事。

之所以會變成這樣，原因在於佐藤和妻子之間的價值觀無法協調，包括像是財產管理、小孩教育都不合。還有一些生活的小地方，例如打掃、吃飯等等細節，雙方都常常起了口角。儘管沒有發生重大問題，但夫妻間的感情，就這樣一點一滴消磨掉了。

特別是在放假的時候，由於佐藤喜歡往外跑，常常出門露營，相關用具和知識甚至已達會被人稱作專家的程度，但妻子卻喜歡在家休息。兩人一開始還協調好，比方說這週一起出門，下週一起待在家裡。但久了之後，開始漸漸變成各跑各的。這也讓佐藤開始省思，當初是不是就不應該結婚，也開始認真考慮離婚，是否專心帶小孩當爸爸就好。