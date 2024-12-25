送蘋果手機給爸媽 「幸福模樣」卻漸老讓她淚崩：有點心酸

你們是在哪一刻發現爸媽真的老了？一名網友在Dcard分享了一則經歷，近日聽到父母討論鄰居用蘋果手機，因為原PO工作逐漸穩定也有一點經濟能力，所以也買了手機給兩老圓夢。兩人收到後嘴上喊著不用，掛在臉上的幸福笑容卻藏也藏不住，被氛圍感染的原PO也很開心，同時卻也感受到一絲心酸，看著學習使用手機的父母，回憶起過去手把手教會自己生活的點滴，忍不住感嘆「時間過得好快，好像爸媽是真的老了呢」。

原PO表示父母是標準的3C新手，從有記憶以來都是用翻蓋或滑蓋手機，只會打電話和傳簡訊，後來因為買不到滑蓋才換智慧型手機。前陣子聽到父母很羨慕隔壁鄰居手機拍照很漂亮，看起來很方便又年輕也想試試看，而這句話一直在原PO的心裡盤繞。

因為現在有足夠的能力就想給父母驚喜，上個月原PO買了兩台狀況、價格都不錯的二手iPhone 13給他們試水溫。原PO補充，沒選擇全新的是怕他們用不慣，擺著不用太浪費，所以先用二手的適應，如果真的喜歡可以明年換最新的。手機拿回家後父母又驚訝又不好意思，喊著「不用花這個錢，我們隨便用用就好」，但看著他們興奮的模樣，就知道禮物送對了。

接著幾天原PO像過去一樣手把手教爸媽用手機，一步一步慢慢來，雖然學得慢，但在教他們的過程中，總讓原PO回到兒時的光陰裡，「是他們教會我綁鞋帶、騎腳踏車，教我如何面對挫折跟困難」，想到過去那些對他們來說簡單到不行的事情，卻還是很有耐心的一次次教到自己會，所以自己也完全沒理由不耐煩或拒絕父母。她笑道「今天早上，我看到爸爸自己對著Siri說『嘿Siri，今天幾度？』有點莫名的小感動」。

原PO表示看著父母一點一點進步，開始用手機記錄生活、和朋友聯絡、幫她和妹妹拍照，真的打從心底感到開心，同時又有點心酸。忍不住向大家呼籲「有空就多回家陪陪家人吧，不需要多隆重的安排，有時候只是一句關心的話、一通簡單的電話，就足以在這個冷冷的冬天，帶給他們暖暖的幸福感」，結尾感性寫下「畢竟，我們能陪伴他們的時間，其實比想像中少得多」。

貼文曝光哭倒眾人，「最近兩老身體都很差，好怕他們變老也好怕他們突然走了」、「每次想到這個議題都很想哭，我希望我爸媽永遠都不要變老」、「夜深人靜都超級焦慮爸媽變老跟不在世界上的時候」、「現在久久回家一次都會明顯看到他們頭髮變白」、「某一次走在我爸後面，看見他走上樓梯，手放在膝蓋上走的時候，真的瞬間想哭」、「大家真的愛要及時說出口，好好珍惜現在的所有時光」。