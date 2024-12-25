在一起三年男友「永遠記不住」她不吃酸菜 掀網兩派論戰

不少情侶愛情長跑多年如老夫老妻，對方的喜好習慣都瞭若指掌。但一名女網友在Dcard發文抱怨，指出跟男友在一起三年，對方買飯時卻不記得幫她說不要加酸菜，明明是三年前就知道的事卻不上心，讓她非常心寒道「為什麼這種事他記不住，永遠都記不住」。

原PO指出如今是跟男友在一起的第三年，她吃飯不吃酸菜、蔥、蒜，而這也是剛在一起男友就知道的事情，近日中午男友去買他們很常吃的一間雞肉飯，買回來後打開一大坨酸菜，她生氣表示正常來說吃很多次，應該會記得裡面會放酸菜要提醒店家不放才對，心寒喊「我整個原地爆炸」。

越想越氣的她表示「三年了為什麼還是有酸菜」，補充事後為了讓男友好好記取教訓，讓他出門重新買一碗，原本舊的那碗則是捐給路邊街友。不過原PO的做法卻掀起網友兩派論戰。

不少網友傻眼表示男友很可憐，「三年了，還沒有恢復到可以自己去買飯，辛苦了」、「他可能只是個性脫線，不見得是不夠在意妳的感受，稍微換個角度想，心情會好一些」、「這種事情計較不完的，真要計較就只能分手了」、「就挑掉就好了，有這麼嚴重？」、「不要嫌東嫌西，妳自己也沒提醒對方啊」。

認同原PO觀感的網友則表示「這種簡單的喜好都沒有記住，真的有在替對方著想嗎」、「這家店買這麼多次還是忘記，是沒有被對方放在心上的感覺」、「真的是感受問題，我和男友在一起六年，有時候他忘記我不吃什麼，我會安靜看著他」、「會忘記就表示沒有很在意，對吧」。