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人妻剛產子虛弱動不了…夫竟「早有預謀」出遠門泡湯 她氣到離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太才剛生孩子，丈夫竟然說要出門遠遊。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太才剛生孩子，丈夫竟然說要出門遠遊。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

生產對女性而言，對元氣的消耗相當巨大，很多人容易出現產後憂鬱，日本甚至還有「產後的憎恨是一輩子」的說法。近來就有一則夫妻間的感情案例，正是因為產後丈夫的脫序行為，引發妻子的不滿。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位化名W的40多歲女士，過去在生下第一位孩子時，因為比預期還早一星期生產，所以還沒有做足準備。抱著剛誕生下來的小生命，雖然覺得很可愛，但是身體卻虛弱到動也不能動。丈夫也顯得很高興，覺得孩子和自己很像。

然而，正當W女士要開口向丈夫拜託事情時，對方卻突然說「我們要出去旅遊了」。W女士相當驚訝，一問才知道，原來丈夫打算趁著這個機會孝敬自己的父母親，帶著他們去泡知名溫泉。時間本來就訂在W女士出產後，但因為生產提前的關係，因此行程也提前了。

丈夫還很開心地說，好在都還能臨時變更預約行程，能早點處理掉這件事情，於是就真的向公司請了假，和父母開開心心玩樂去了。好不容易平安生下孩子，正是產後比較虛弱，需要有人照顧的時候，丈夫卻如此無情，讓W女士嚥不下這口氣，因此等到丈夫一回來，馬上就和他攤牌離婚，結束這段感情。

丈夫 夫妻關係 日本 離婚

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