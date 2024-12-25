男友欠出國旅費還發「1訊息」…她一看傻眼 過來人勸：止損很重要

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友和男友去日本玩，所有旅費都是由她代墊，男友想分期還款，她也答應了，沒想到前幾天卻看到對方下訂新手機的訂單，令她相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友和男友去日本玩，所有旅費都是由她代墊，男友想分期還款，她也答應了，沒想到前幾天卻看到對方下訂新手機的訂單，令她相當傻眼。示意圖／ingimage

談錢傷感情，向他人借錢盡早還款才能維繫感情，下次有困難對方也比較願意再借。一名網友和男友去日本玩，所有旅費都是由她代墊，男友想分期還款，她也答應了，沒想到前幾天卻看到對方下訂新手機，令她相當傻眼。

一名網友在Dcard「感情板」發文，上個月她和男友去日本玩，所有花費都是由她代墊，男友因這個月信用卡繳不出來，所以想分期還款，每月還一萬元，但前幾天男友卻傳了下訂新iPhone 16 pro max的訂單給她，令她很不是滋味，「有錢買手機沒錢還我」。

原po本想著男友會還錢，所以在生活吃喝上幾乎都是她付款，平安夜也提早帶他去吃聖誕大餐、買手機充電線、安全帽，但男友不僅什麼都沒準備也沒還錢，令她不禁抱怨，「覺得男友很沒心，都是嘴巴上說愛我，但是我有困難也不會多體諒我，我出錢還是享受」，她想分手，卻又不甘心錢沒拿回來，於是想問問該怎麼辦。

網友紛紛狂勸原po分手，「這不叫男友，這叫債務人，分不分手已經不重要了，會還就是會還，不會就是不會」、「怎麼連這種人都有女友…如果交往是其中一方一直付出，另一方都沒在付出的話，還不如單身比較好」、「不甘心錢拿回來再分啊，不然這筆錢就算了，跟爛人糾纏更麻煩」、「先蒐集他欠錢的證據、對話紀錄等等，分手後去法院聲請支付命令」、「有這種不甘心的心態而不願意分開，其實只會越虧越多，真的！止損很重要，我是過來人」。

有網友則認為，「妳就是提款機和他的信用卡而已，他也只知道自己享樂而已，我不懂妳有什麼離不開的原因，跟這種人在一起沒前途的」、「錢拿回來再跟他分得乾乾淨淨的，不過妳也滿奇葩，還願意跟這種男人在一起」。

借錢 債務 分手 情侶

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