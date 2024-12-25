及時止損！母單男公布「追女生教戰守則」 網認同這點：孔明都比較好約

追求心儀的對象固然要不斷努力，但有時也該學會及時止損。近日有網友在Dcard發文，分享了何時該停止追求一位女生的三個判斷標準，引發網友熱議。

原PO表示自己母胎單身了23年，收到的「好人卡」不計其數，現在他發文與廣大網友分享，看到以下三種行為就該「立馬放棄」，別再浪費時間在這位女生身上。

1．約會拒絕三次以上

原PO認為，如果對方有心出來，就算當天沒空也會找其他有空的時間與你約會，有時對方說沒空只是藉口。他還表示，其實第一次約不出來基本上可以放棄。

2．訊息很久才回或回覆很敷衍

現在的人手機不離手，應該沒有人真的忙到連吃飯、上廁所的時間也沒有。原PO認為如果對方不回訊息，卻有時間發限動或者回其他朋友，那也可以放棄了。

3．重點不在你

如果約會完之後，對方說約了第二個人吃飯，那她明顯就只是想找人打發時間而已。

許多網友贊同第一點，「只有1是正確的，不用第三次，第二次就知道了」、「2次約不出來就可以直接放了！」、「事不過三這是最後的底線！只有一次的話太難說了，第二次的話除非對方有明確說下次一定會出來，不然就到此為止吧！不用再幻想了！」、「孔明都沒這麼難約」。

第二點則有網友反對，「2很難說，有些人在工作狀態下看到訊息也不會回覆」、「2是真的有啊，忙到連廁所時間都沒有，午休也是滿滿的會議」、「有些女生就是那種不太回訊息，也會直接在設定關閉訊息通知，造成都不回覆訊息但發了各種限動的現象」。

也有網友認為第三點不好判斷，「3的話不好說」、「感情留一線，打發時間也好，在遇到真命天女之前就當交朋友」、「不過也許你覺得在曖昧了，但是對方不覺得，先當朋友相處一陣子再看看吧」。