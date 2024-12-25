男友太廢她提分手反遭嗆「低薪沒資格」 網直言：對方贏在起跑點

薪水低沒資格提分手？一名女網友在Dcard發文提問「月薪達到多少才能跟男友提分手呢」，表示近日因為男友不務正業、對未來毫無規劃而提出分手，沒想到對方反嗆她薪水低，憑什麼提要求，認為自己這樣被分手心裡很不平衡，要原PO再給他一次機會。原PO補充兩人都是私立大學畢業，自己家境清寒、男友則家境好不缺錢，貼文曝光引來網友直言「他就是贏在起跑點，再耍廢再爛一樣有後援」。

原PO畢業於私立大學文組，目前剛進職場半年月薪三萬，調薪緩慢且個性內向被主管嫌被動轉為內勤，預計做滿一年換工作。男友則畢業於私立大學理組，退伍至今都是待業狀態，曾喊要考警察但買書後三天打魚兩天曬網，同時一直有成為虛擬貨幣交易員的夢想，不過原PO吐槽目前他總虧損已經有大約30幾萬元。

此外，男友也做過兩個禮拜的外送員，一樣做一休一，現在說太累，賺不到錢放棄。看著男友對未來的規劃一直變動「一下想認真考警察、一下想當健美選手、一下想當游泳教練、隔天又變成想當全職交易員，現在則是想去寵物店工作加交易」，每天耍廢時間還超過12小時，不是睡就是玩遊戲，讓她實在難以接受提出分手。

原PO無奈表示男友沒有定心，未來想做的事一直在變動「前一天說交易員多不好多糟糕，要好好考警察，隔天馬上打臉自己」，此外完全不想努力只想擺爛，每次上班前看到在睡覺的男友，下班後繼續看他躺在床上玩遊戲，午餐叫外送、晚餐要她順便買，超廢人生讓她忍不住喊「只是一團會呼吸的肉」。不僅如此，對方承諾的事永遠都做不到，常常畫大餅做天馬行空的夢。

原PO表示提分手時對方嗆她月薪才三萬，憑什麼要他努力，揚言至少要再給他半年的時間觀察改變，而原PO覺得男友說的不無道理，確實自己就只有月薪三萬，不過她也提到，目前有在嘗試發展其他興趣，期望能變成另一種收入來源。

貼文曝光後網友紛紛傻眼回覆「早點分一分，別白操心了，認清現實」、「3萬也是老老實實的薪水，而不像他，連薪水都沒有要靠家人養」、「不是薪水問題啊，是價值觀、生活習慣的問題，目標會一樣嗎」、「妳月薪三萬確實是沒什麼資格要求別人要賺大錢，但妳非常有資格離開一坨只會呼吸的爛肉」、「他要是會改早就改了，別指望一個沒斷奶的孩子長大」、「他根本劃錯重點，我覺得是他根本就沒有上進心，跟妳薪水高低根本沒有關係」。

不過也有不少網友認為男方有足夠的底氣支撐他糜爛的生活，「家境好、理組，未來不會爛到哪去。倒是妳，文組內勤，個人覺得不樂觀」、「誰叫妳輸在起跑點，這就是人生」、「家境富裕還是屌打」、「他有背景可以耍廢但妳沒本錢耍廢，他講話很嗆但卻是事實」。