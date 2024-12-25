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聖誕交換禮物…男友不肯換情侶手機殼 她瞥見訊息才知自己是小三

聯合新聞網／ 綜合報導
和男友玩交換禮物，她驚覺自己是小三。 示意圖／ingimage
和男友玩交換禮物，她驚覺自己是小三。 示意圖／ingimage

聖誕節前夕驚覺自己是小三？交換禮物是不少人喜歡進行的聖誕活動，一名女網友在Dcard透露，自己和男友原本相當合拍、感情穩定，不過男友卻遲遲不肯使用這次交換禮物她送的手機殼，直到不小心看到對方手機「超曖昧訊息」才發現，自己竟然是小三！氣得她直接分手，哭喊「小丑竟是我，到底造什麼孽」。

原PO表示雖然是台北、高雄的遠距離戀愛，但兩人有空都會約周末見面，這一次聖誕節男友卻以工作抽不開身為由想提早慶祝，儘管失望，她還是體諒男友工作繁忙，並決定交換禮物。因為男友手機殼已經用了很久還泛黃，她特別做了客製化情侶手機殼期待一起使用，沒想到對方拿到後卻面有難色，再三拖拉就是不換，雖然讓她困惑，但也沒多想。

直到周末結束當天，原PO在男友洗澡的時候，無意間看到他手機跳出來的訊息，語氣甜蜜得像「我會傳給他的訊息」，雖然一向尊重對方隱私，但直覺驅使她點開來看，沒想到看到男友甜喊別人「寶寶」、「有想我嗎？」等等留言，才驚覺自己被耍得團團轉。男友洗完澡出來見她癱軟在地上哭泣急忙安慰，氣不過的她馬上質問，男友這才坦白自己有一個在國外的女友，聖誕節也不是因為公務纏身，而是對方要回國。

得知真相的原PO氣得理智線斷掉，最後跟男友分手並封鎖，也將兩人的交換禮物通通丟掉，傷心嘆「完全沒想過這種芭樂劇情我會遇到…現在還在氣頭上，真的很怕一個不注意會突然崩掉」，詢問網友有沒有快速走出情傷的方法。

貼文曝光後網友紛紛為她抱不平，「一片真心，結果只是他不甘寂寞跑來騙，害別人誤當小三」、「沒有什麼快速走出情傷的方式，妳只能透過忙碌讓自己沒時間思考」、「只有我覺得什麼都不知情的正宮超可憐的嗎」、「走出情傷的方式，當然是跟正宮告狀啊」、「真心換絕情、真是渣男」。

交換禮物 兩性關係 出軌 聖誕節

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