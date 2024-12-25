長女還在肚裡！婆婆暗示再拚一個「弟弟」 媳困擾：連路人都尷尬

第一胎還沒生，婆婆已經在催下一胎？一名人妻在Dcard表示，自己目前懷了女寶寶，雖然公婆得知時當下說男女都好，但婆婆多次笑笑的說再生一個男生剛剛好，她擔心未來抱著女嬰的自己，還要被催生一個弟弟。原PO認為好好婉拒婆婆會知道她的意思，不過還是想詢問網友有沒有「短而有力」的建議可以參考。

原PO表示懷孕期間，婆婆其實很關心她，會拿東西讓她補身體、求神拜佛希望母女平安健康，也跟公公一起出月子中心的錢讓她坐月子。不過婆婆也多次暗示「生個弟弟」，婆媳兩人在路上遇到不認識的媽媽抱著女嬰，婆婆還會跟路人媽媽說再生一個男生，儘管路人已經表達只會生一個，婆婆仍不斷重複叫人家生弟弟，還看著六個月大的女寶寶說要招一個弟弟來，讓她和路人都非常尷尬。

她表示彷彿可以看到未來有女兒的自己一直被婆婆催生弟弟的畫面，「每當這時候，我腦袋都會當機，不知道怎麼回她好」。說很怕以後婆婆也在女兒面前說弟弟這件事，認為這會為女兒帶來不好的影響，因此詢問網友身為媽媽、媳婦的自己該怎麼好好的應對。

她補充沒有提到先生想法，是因為婆婆總是趁先生不在的時候說，就算先生有心想說話也找不到契機跟婆婆談，畢竟如果去談了就代表原PO回家抱怨了，會讓先生很為難。不過她也強調，婆婆屬於好說話的人，如果好好說應該之後不會再為難女兒和自己。並坦言其實自己不反對二胎，只是怕又是女兒，要再生第三個。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「我婆婆也每次都趁我老公不在跟我說一些事情，我都馬上立刻的跟我老公說」、「真的別再生，你婆婆這就是重男輕女」、「感覺如果真的下胎是男生的話，女兒會被妳婆婆不平衡對待」、「這件事其實要最擔心的是先生的態度，如果他其實也想拚男生，那真的就是離婚或是妳硬著頭皮配合」、「我覺得妳請妳老公去說比較妥當，畢竟當媳婦的，說得好就沒事，說不好又有我們的事了」。