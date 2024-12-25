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只拍到聖誕燈飾…表妹怨男友「拍照太差」想分手 網心疼：放過他

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的表妹抱怨男友攝影技術太差，因此產生了想要分手的想法。示意圖／ingimage
一名男網友的表妹抱怨男友攝影技術太差，因此產生了想要分手的想法。示意圖／ingimage

如果男友的拍照技術很差，應該選擇分手嗎？一名男網友發文，稱他表妹跟他抱怨，男友幫她拍照，結果照片裡只出現背景的燈飾，卻沒拍到表妹本人的身影，因此產生了想要分手的想法。對此，網友們感嘆：「應該一開始就找個攝影師男友」。

一名男網友在Dcard發文，表示最近表妹跟他抱怨男友拍照技術很差，她請男友幫她拍照，提到希望多拍一點燈飾，最好全部燈飾都要入鏡，結果男友的確拍到了所有的燈飾，卻完全沒拍到表妹的身影。

原PO表示，表妹很擔心，她看到網路上這麼多女生都拍出了很漂亮、以台北燈飾為背景的照片，如果繼續跟這個男友在一起，不就永遠拍不出漂亮的聖誕照片了嗎？原PO則建議她，可以勸男友從網路上的資源增進攝影技術，先從模仿、照著做開始，應該很快就能上手，要多多鼓勵他，而不是一直抱怨，否則很快就會分手。

此文一出，不少網友心疼男友，並勸他們早點分手，「分一分放過男友」、「你表妹男友真可憐」、「分啊，畢竟男生值得更愛他的」、「男生好可憐，只是不會拍照而已」、「為了拍照這件事情要分手的話，請盡快分一分吧」。

也有網友表示表妹找錯男友，「建議一開始就找個攝影師男友」、「那麼愛拍照這麼在乎男友會不會拍照，真的去找個有玩攝影的男生當男友比較好」、「去跟攝影師交往啊」。

另一派網友認為，可能是聖誕樹較吸引人，並提出了攝影的難處，「不會啊拍得很好啊，可能聖誕樹比較吸引人吧，建議你表妹加強穿搭」、「所有的燈飾都要入鏡還要拍得好看，我拍照拍了兩年了完全沒想法，通常這種我只會大光圈部分燈飾頂多再加個前景擋一擋，專拍人像的可能有解決方法」。

兩性關係 男友 聖誕節

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