生日大餐吃夏慕尼想分手？她怨男友沒誠意 掀兩派網友熱議

一年一度的生日到來，不少人都會想和摯愛度過難忘的一天。一名女網友卻在Dcard發文抱怨，期待已久的生日餐竟然是過去很常吃的夏慕尼，讓她非常傻眼，認為男友不夠用心，懷疑是不是沒有那麼喜歡自己。然而，原PO的貼文卻引來網友砲轟「妳應該也沒多愛妳男友，那就分一分放過對方吧」。

原PO表示這個月生日，男友說已經祕密訂好餐廳當作驚喜，所以沒告訴她訂哪家餐廳，期待的原PO特別把朋友的飯局排開，非常期待自己30歲整的生日，猜想可能是比較小眾特殊的餐廳。孰料一到餐廳，竟然是高中、大學常去的夏慕尼，原PO表示雖然傻眼，但又覺得當場發飆非常沒品，加上是男友的好意，因此忍住沒抱怨。

原PO提到，男友幫前任女友慶生也是王品集團，因此她在想是不是因為男友已經40歲不想嘗試新的餐廳。不過，現在網路發達、男友又常常在看短影片，原PO認為隨便去個牛排館或是無菜單鐵板燒都好，種種理由都讓原PO不禁覺得男友或許沒那麼喜歡自己，所以也不特別用心去找餐廳。

原PO表示，今年生日非常不開心，或許是兩人的生活模式跟價值觀不同，加上平時兩人也總是有很多隔閡，直呼「這次真的有點想分手」。

貼文發布後網友紛紛抨擊「看了只覺得妳好幼稚，這樣就想分手」、「妳真的蠻無聊的，幹嘛不直接溝通自己想要什麼樣的餐廳或過生日形式，只會自己腦補一堆」、「可能是因為妳常吃所以才比較無感了，但不至於說男生沒有誠意，只是剛好不是妳喜歡的餐廳，下次妳就直接選就可以了」。

不過也有人表示理解原PO心情「夏慕尼的確是不錯，但男友應該知道原PO平常的生活習慣、消費水平」、「重點根本不是王不王品、夏不夏慕尼，重點是感受不到用心」、「明顯就是有沒有心的問題，人家常常吃夏慕尼，然後生日還是夏慕尼，甚至還是有餐券的狀況下剛剛好」、「真的有心，就算沒有自己找，也會從妳平常講到的餐廳裡挑一間」。