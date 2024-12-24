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想買個窩…他提議先住婆家遭妻強烈反對 網調侃：哪有那麼傻

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

家家有本難唸的經。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨老婆，他表示，老婆說不想再租屋過日子，想要買一間房子，他就建議「暫時先搬回爸媽家住，等存夠了錢再買」，結果他老婆堅決反對，讓他覺得「女人怎麼這麼囉嗦」。貼文一出，引發網友熱議。

貼文曝光後，眾多網友討論原因，「因為搬回去以後就搬不出來了，你以為她那麼傻嗎？」、「好不容易逃出來了，你還要她自投羅網，你傻呀」、「這種一旦搬進去就難搬出來了，除非腦殘，否則哪個女人會啊」。

此外，還有不少網友回應「你另一半應該要放生你，你都沒有尊重她的意見和想法」、「建議離婚比較快」、「搬回去就不只要伺候你，還有你全家 」、「不是老婆太囉嗦，是你太沒出息，錢賺不夠多」。

不過，也有網友理性分析，指出「那叫你一起搬回娘家住，你會答應嗎？」、「搬去娘家住也可以吧」、「可以考慮搬去老婆娘家」、「搬去岳母家，你老婆總不會反對吧，而且換你很有動力想搬出去」、「買房不容易，但也要先看每月有沒有餘錢，如沒有，講也是沒用」。

回娘家 老婆 離婚

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