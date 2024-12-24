穿搭被男友嫌「如成人片女優」她氣炸！網指出2重點：真的像

許多人買衣服時，都會挑選自己喜歡的款式，一名女網友分享，近期買了一件毛茸茸的平口小可愛，沒想到穿上後男友竟說「很像女優跟妓女」，讓她超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友說我穿這樣很像妓女」為題，指出近期買了一件毛茸茸的平口小可愛，竟被男友嫌棄，說穿起來很像「女優跟妓女」，讓她相當生氣，還跟男友大吵一架，覺得不被尊重，但男友卻覺得她小題大作，讓她好奇發問「真的有嗎？我直接不想穿了」。

貼文一出後，多數網友都表示「其實要像女優也不容易，妳應該身材很好，只是他的說法太直男」、「再怎麼樣說妳是妓女都不對吧，妳根本被PUA」、「看場合吧？去夜店就很合適，但他提到AV女優是有點過了」、「覺得是他的問題比較大，衣服有問題應該好好跟妳說，而不是用那種方式說」。

不過，也有部分網友同意男友看法，指出「講真的，AV界還真有人這樣穿，或者妳可以搜搜三上悠亞或者一些比較有名的女優的穿搭看看…白色和毛毛的質感就更像了」、「就是太露了啊，一般人在普通場合不會穿成這樣」、「我在萬華妓女一條街，還真的看過不少外勞妓女這樣穿的」、「是滿像的，他只是誠實了點」。