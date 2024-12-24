沒要幫出錢！婆婆嫌媳找月嫂、訂餐好貴 還嗆「我生三個都沒坐月子」

根據習俗，一般媽媽產後都會坐月子，把耗損的元氣補回來。有位媽媽在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區分享，三寶就快出生了，老公提議讓她去住月子中心，但她考量月中花費太高，未來小孩要用錢的地方很多，夫妻決定把省錢在家坐月子就好。婆婆得知後問東問西，甚至說了一堆讓人傻眼的話。

原Po說，婆婆打來問她「怎麼坐月子？」，她說想找月嫂，婆婆一聽價錢，馬上嫌「蛤，這麼貴喔？」。她說訂月子餐，婆婆一聽價錢，又嫌「蛤，這麼貴喔？」，接著婆婆又表示自己年紀大了，無法幫她坐月子，更提當年「我以前生了三個也沒坐月子」。

末了，婆婆又補上兩句，「啊，妳媽媽姊姊們有說什麼嗎？會不會說我這個做婆婆的不幫妳做月子？」。原Po超傻眼，從頭到尾也沒想要婆婆幫忙，也沒有期待婆婆會出錢，不懂婆婆東問西問，又嫌東嫌西，到底是想要怎樣？

網友說真相，「妳婆婆的重點：『我不會煮月子餐，我以前生三個也都沒坐月子』，她希望妳比照辦理，捨不得自己兒子為妳花那麼多錢坐月子」、「試探妳會不會跟娘家亂傳話」、「她是怕她兒子花錢」。

網友說就是裝關心，「就是裝關心而已！哪有要幫忙的意思」、「她只是想用『嘴巴』表示關心」、「不想出錢也不想出力，就出張嘴，幫不上忙又要裝忙，什麼都不會，最會刷存在」、「沒當妳是媳婦，虛情假意」。