快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

沒要幫出錢！婆婆嫌媳找月嫂、訂餐好貴 還嗆「我生三個都沒坐月子」

聯合新聞網／ 綜合報導
孕婦產檢情境示意圖。圖／Ingimage
孕婦產檢情境示意圖。圖／Ingimage

根據習俗，一般媽媽產後都會坐月子，把耗損的元氣補回來。有位媽媽在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區分享，三寶就快出生了，老公提議讓她去住月子中心，但她考量月中花費太高，未來小孩要用錢的地方很多，夫妻決定把省錢在家坐月子就好。婆婆得知後問東問西，甚至說了一堆讓人傻眼的話。

原Po說，婆婆打來問她「怎麼坐月子？」，她說想找月嫂，婆婆一聽價錢，馬上嫌「蛤，這麼貴喔？」。她說訂月子餐，婆婆一聽價錢，又嫌「蛤，這麼貴喔？」，接著婆婆又表示自己年紀大了，無法幫她坐月子，更提當年「我以前生了三個也沒坐月子」。

末了，婆婆又補上兩句，「啊，妳媽媽姊姊們有說什麼嗎？會不會說我這個做婆婆的不幫妳做月子？」。原Po超傻眼，從頭到尾也沒想要婆婆幫忙，也沒有期待婆婆會出錢，不懂婆婆東問西問，又嫌東嫌西，到底是想要怎樣？

網友說真相，「妳婆婆的重點：『我不會煮月子餐，我以前生三個也都沒坐月子』，她希望妳比照辦理，捨不得自己兒子為妳花那麼多錢坐月子」、「試探妳會不會跟娘家亂傳話」、「她是怕她兒子花錢」。

網友說就是裝關心，「就是裝關心而已！哪有要幫忙的意思」、「她只是想用『嘴巴』表示關心」、「不想出錢也不想出力，就出張嘴，幫不上忙又要裝忙，什麼都不會，最會刷存在」、「沒當妳是媳婦，虛情假意」。

坐月子 婆婆 媳婦 月子中心

延伸閱讀

妻坐月子…他問「能點蠟燭嗎？」 護理師曝浪漫結局羨煞網友

懷第四胎「堅持生」！婆家娘家都罵 三寶媽怨歧視：孩子紅包才600元

老公要求生孩子、坐月子要AA？ 全網怒了：捏爆他的XX一起分擔生產痛

坐月子叼走「貓爸爸外面偷生奶喵」 貓媽媽屢勸不聽爬回窩：不是你的啊

相關新聞

還在男主外女主內？她問賺多少才免做家事 網：財力是選擇權

隨著男女平等觀念普及，男主外女主內已不再是標準，一名女網友在Dcard發起討論，詢問大家認為「女生要賺多少錢才可以不用做家事」。表示自家即使父母都有工作，仍然由媽媽負責做家事。另外自己現在在職場工作，一邊進修研究所，發現大家仍然認為女性念研究所沒有必要，她感嘆難道女生真的就只需要有一份普通的工作，剩下時間多學烹飪、家事等技巧為了日後結婚幫助家裡嗎？

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

沒要幫出錢！婆婆嫌媳找月嫂、訂餐好貴 還嗆「我生三個都沒坐月子」

根據習俗，一般媽媽產後都會坐月子，把耗損的元氣補回來。有位媽媽分享，三寶就快出生了，老公提議讓她去住月子中心，但她考量月中花費太高，未來小孩要用錢的地方很多，夫妻決定把省錢在家坐月子就好。婆婆得知打來問東問西，說了一堆讓人傻眼的話。

跨年很忙！她怨男友先陪朋友才一起倒數 網勸知足：很有心了

2024進入倒數，不少人互相約好一起跨年。一名女網友在Dcard抱怨，和男友交往半年，因為對方之前都和兄弟過，這次也希望可以聚一下。因此，男友提出先和朋友吃飯再來陪她跨年，但她認為這樣還要找地方殺時間，過年有到處人擠人不是很樂意，直呼「有夠為難」。

「胸口悸動…以為是愛情，結果是心律不整！」《銀髮川柳》長輩專屬的黑色幽默

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

人妻每次愛愛狂流鼻血 嚇到老公抗拒床事…醫生揪1病因

許多搞笑影視作品會出現男士性興奮時會狂流鼻血的場面，原來現實的確有類似病例，而且不分男女。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。