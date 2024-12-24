跨年很忙！她怨男友先陪朋友才一起倒數 網勸知足：很有心了

2024進入倒數，不少人互相約好一起跨年。一名女網友在Dcard抱怨，和男友交往半年，對方說之前都和兄弟過，這次也希望可以聚一下。因此，男友提出先和朋友吃飯再來陪她跨年，但她認為這樣還要找地方殺時間，跨年又到處人擠人不是很樂意，直呼「有夠為難」。

原PO表示男友往年都是跟他高中朋友跨年，共三個人，會一起去某個朋友家吃飯，再打遊戲到天亮。今年，因為男方兩位朋友依舊單身，行程應該照舊，但男友想陪原PO又想跟他們吃個飯，所以說會先去跟朋友吃飯，再來陪她跨年。

原PO補充，自己原本也贊成這個兩全其美的辦法，但時間上又讓她不能接受，男友和朋友吃飯時間是7點到9點不能提早，想到往年9點後到處都是人，要去哪也不是，而且自己6點就下班了，這段時間還得找地方晃。她補充原本有意跟男友朋友一起吃飯，但兩位朋友不希望她跟去，尷尬的時機讓她非常困擾，無奈喊「還是我就找我朋友過算了」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「我覺得他誠意很夠了」、「為什麼跨年一定要男友陪」、「9點也不行，妳是要他去吃下午茶嗎？好難搞」、「他能做到這樣我覺得就挺好的，真的要有自己的空間」、「給各自都留一點空間吧，別整天膩在一起，容易疲乏」、「他很愛妳啦，一個男生因為想陪妳這樣跑來跑去，我覺得很有心了」。