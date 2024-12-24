情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

原Po在PTT表示，過年要去日本滑雪，兩人期待已久，一切行程安排就緒。上個月女友長輩住院，一度平安出院，前幾天又傳壞消息，昏迷住進加護病房，家屬決定遵照長輩心願不急救，根據醫院說法，可能近日就會離世。

原Po替女友難過，但也很煩心，「該取消訂好的住宿嗎？」，也不知道一個月後是否能出發，兩個人可能都沒心情去玩，也會有金錢損失。原Po表示，病危的是女友的祖輩，女友爸爸也理解他們，甚至表示要去日本也可以，原Po甚至想過最糟就是「自己一人出發」。

網友提醒，如果想和女友走下去絕對要取消，「你自己去，女方那邊肯定會講話，到時候結婚就準備被講一輩子」、「直接取消，陪她度過，你是不是值得託付一生的人就看這時候了」、「如果是女友很重要的長輩，直接取消吧，這次做得好，未來不煩惱，看遠一點」、「如果我是你女友，你就這樣自己去旅遊，我們大概也走不下去了，因為你只能同甘不能共苦」。

也有人勸換位思考，「換位思考一下，如果是你的家人，你還有心情出去玩嗎」、「你就想想情況相反的話，你希望女友怎麼做吧」、「他爸講是這樣講，最好表現出沒去也沒關係的態度，這樣做你的未來岳父會比較舒服，讓他感受到你重視他們家」、「人家場面話，你還真的想最糟一人出發喔？最糟直接全取消才對啦」。

也有人覺得乾脆自己去，「不要退訂金，改計畫原po跟父母出國玩就好了」。也有人覺得行程照走，「未來岳父都說可以去了，當然就去」、「看哪一輩，父母的話取消沒話說，祖父母輩還有父母頂著，離過年還久講難聽點儀式可能都辦好了，出門哪有什麼問題」、「我家之前一切旅行照常。因為依過世長輩的做法一定是要我們好好玩，不在意那種虛禮」、「照原定計畫去啊，人生無常生死難料，及時行樂才是王道」。

也有過來人分享經驗談，「我們去峇里島剛下飛機就接到她阿嬤過世的消息，她也沒心情玩了，就再買機票飛回來，下次再去就好」、「去年也跟版主遇到一樣的狀況，也是果斷選擇取消行程，旅行未來有的是機會，讓她能好好陪伴家人一起面對，也不會造成女方未來的遺憾，回過頭看還是覺得幸好有做這個決定，版主加油！」