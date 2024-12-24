人妻每次愛愛狂流鼻血 嚇到老公抗拒床事…醫生揪1病因

許多搞笑影視作品會出現男士性興奮時會狂流鼻血的場面，原來現實的確有類似病例，而且不分男女。1名醫生分享個案指，1名有運動習慣的輕熟人妻，每次與丈夫「愛愛」時都會狂流鼻血，但其他時間則不見類似情況，事件嚇到丈夫對房事缺乏興趣，她唯有求醫望找出問題根源。

醫生診症後，發現女病人鼻腔血管比較脆弱，性興奮時血管瞬間收縮，她卻無法承受衝擊壓力，所以容易流鼻血。女病人接受雷射治療和切除鼻腔神經手術後，終於解決「性交流鼻血」的問題，與丈夫的性生活回復正常，半年後更順利懷孕。

每次上床都狂流鼻血

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》分享，指該名女病人是1名輕熟人妻，平時熱愛運動，有健身和跑步習慣，運動期間不會流鼻血，但每次和丈夫享受魚水之歡時，卻一定會狂流鼻血，有關情況令到丈夫抗拒床事，她唯有到醫院求助。

醫生揭女病人患「性高潮鼻血症」

吳醫生經檢查後，發現女病人除了有嚴重鼻過敏反應之外，其鼻腔數條血管潰爛，相信她和其他人一樣，性興奮時血管立即收縮，帶來衝擊壓力，但女病人的鼻腔血管比較脆弱，偏偏抵擋衝擊力，繼而導致流鼻血，在學術上稱之為「性高潮鼻血症」。

女病人先後接受雷射治療和切除鼻腔神經手術，之後和丈夫順利行房，大約半年後更懷孕，並向吳醫生和其醫療團隊報喜。

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文章授權轉載自《香港01》