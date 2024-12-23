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男女沒有純友誼？拒絕追求老被找麻煩 她崩潰：話說死都沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
男女真的沒有純友誼？一名女網友煩惱男性好友最終都會喜歡上她。 示意圖／ingimage
男女真的沒有純友誼？一名女網友煩惱男性好友最終都會喜歡上她。 示意圖／ingimage

男女之間真的沒有純友誼？一名女網友在Dcard上發文求救表示，自己的異性朋友一個個都喜歡上她，儘管她並沒有和追求者們有肢體接觸，也從未「接過球」。更讓她崩潰的是，每當她拒絕後，追求者們竟都開始找麻煩，令她非常傻眼，直呼「好無助」。

原PO表示，自己在充滿男生的學校和科系，本身算是異性緣比較旺的人，每次只是想跟對方當「純朋友」時都會把話先說死，表明「自己已經有喜歡的人了」；在描述理想型時也會故意說跟對方全然相反的，有時還會說自己之前都跟同性交往。已經這樣提防，但相處到後來他們還是會喜歡原PO。

她無奈表示從來沒想造成任何誤會，所以一旦發現對方的感情自己就會逃跑，沒想到他們後續就會用盡手段找麻煩，讓她幾近崩潰，大喊「真的好希望可以跟異性間有純朋友關係」，因此詢問大家有沒有可以維持長期純友誼的說話方式。

貼文曝光後網友紛紛搖頭，「沒救，說妳有個別的學校的男友最快」、「異性緣這種事通常是無解，會吸引就會吸引，不會就不會」、「不要交男生朋友，因為他們對妳永遠不會是朋友的感覺」、「只要妳有回他的訊息，就算只是禮貌又生硬的回覆，很多男的就會以為他有機會」、「好像對男性來說沒有純友誼的異性」。

兩性關係 朋友

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