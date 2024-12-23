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交往8年終於求婚！男友大方、上進 她因2件事猶豫：有辦法當爸爸嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
與男友交往8年後被求婚，女網友卻猶豫不決。 示意圖／ingimage
與男友交往8年後被求婚，女網友卻猶豫不決。 示意圖／ingimage

情侶論及婚嫁，不是結婚就是分手？一名女網友在Dcard徵求意見，表示近日在一起8年的男友向她求婚，然而曾經很想結婚的她卻退縮了。原PO直言，結婚的話或許不用擔心金錢和未來花費，但男方曾經表示覺得小孩很可怕，不知道為什麼會吵鬧，所以她不確定男友有沒有辦法勝任父親這個角色。

原PO回憶和男友在一起的第6年左右，其實有段很想結婚的時光，兩人也有這個打算，討論後男友卻退縮了，表示還沒準備好結婚要處理的瑣事，就不了了之，從此兩人關係不復從前。原PO感嘆那時候很傷心，但也慢慢修復，靠著自己喜歡的戶外活動認識了許多新朋友，從中獲得一些正能量，安慰自己等男友想結婚了就會好了。

然而，最近終於等到男友的求婚，她反而不知道該不該答應。雖然男友對她大方、家境不錯、聰明、對雙方家人都很好、思考理性、對事業很上心，不過兩人興趣不相符，很多事情都無法共情或給予情緒價值。她表示男友連原PO說過的事情或是出國去過的地方都記不住也沒興趣，因此很煩惱是不是應該找個興趣一樣的伴侶，或是難過時可以共情、傾聽的另一半。

讓她猶豫的另一個原因是如果有了孩子，或許現實層面可以不用擔心財務花費，但男友曾表示去朋友的聚會若有小孩，他都會離小孩很遠，也不敢抱他們，覺得小孩很可怕。雖然兩人都不排斥生小孩，但也不知道未來生孩子後男友有沒有辦法勝任爸爸的角色。如今已經32歲的原PO也擔心會不會錯過這段感情，就什麼都沒有了，因此直呼「真的好焦慮」。

貼文曝光後網友紛紛提出建言，「如果你要生你還是換人結婚吧，除非妳做好偽單親的準備」、「只要有猶豫，就是不要」、「建議找興趣相符或是願意陪妳的，不然跟獨自過生活沒什麼不同」、「沒有對或不對，結婚、未婚、離婚，都是體驗人生」。

分手 婚姻 求婚 生育

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