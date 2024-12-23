搭高鐵很難？夫過年不陪回娘家惹怒妻 網指關鍵：別小看行李

過年回娘家，一定要夫妻同行嗎？一名男網友發文抱怨，他因為過年時要照顧父母，無法載老婆回娘家，未料老婆直接「暴怒」，即使他答應出高鐵費用，老婆仍然不能接受，讓他感嘆：「真的十分傻眼，坐個高鐵有這麼困難嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他的妹妹因工作的關係，過年時無法回家，所以他這次過年打算在家陪父母，無法陪老婆回娘家，沒想到老婆聽到後直接「暴怒」，怒氣沖沖地說：「你不回去那我怎麼辦？我又不會開車，你打算讓我怎麼回家？一個人帶小孩多麻煩啊」。

原PO表示，一個人帶小孩並不難，他也帶過，而且他也能付高鐵的費用，結果老婆堅持要原PO開車載她回娘家，並直言妹妹不回家不關她的事，她過年就是要回娘家。原PO無奈表示，娘家離家裡開車不到2小時，並且他們每個月都會回去，爸媽則體諒老婆的心情，勸原PO初三載老婆回娘家，讓原PO感到很心疼。

此文一出，不少網友認為老婆不懂感恩，並提出了解決方式，「你這次妥協了，下次她還會繼續這樣對待你」、「如果覺得過年帶小孩坐高鐵不便，就自己回去就好啦！這很困難嗎」、「小年夜就把老婆小孩載回娘家放著，等大年初四開工前一天再去接回來」、「是不是可以前三天你們都回老婆娘家，剩下的都回你家」。

也有網友站在原PO老婆立場，表示一個人照顧小孩的確很辛苦，「我小孩1歲4個月，還不是可以穩穩的都自己走路，再者小孩出門過夜的東西真的很多，她可能不爽她要這麼辛苦帶小孩搭高鐵回家，還要自己一個人顧小孩，然後你舒舒服服待在婆家」、「小孩年齡小，單獨帶著孩子跟行李坐大眾運輸確實不可能，你不能拿在家或出去玩半天的狀況來看，小孩的行李量很可怕」。