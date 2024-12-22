「黃金獵犬型」情人爆紅！ 45%單身族都想和這類人約會

摘要 1.根據Tinder最新報告，45%單身族表示2025年最想和「黃金獵犬型」的對象約會。 2.黃金獵犬型的特質包括：忠誠友善、充滿正能量、善於表達情感、樂於嘗試新事物，且能讓人感到安全。 3.專家指出，這股潮流反映疫後人們更重視真誠的情感連結，但也提醒，並非每個人都適合活潑外向的伴侶，還是需要考量個人需求和價值觀。

你聽過「黃金獵犬男友」（Golden Retriever Boyfriend, GRB）嗎？短短幾個月內，「#goldenretrieverboyfriend」的標籤就已在TikTok上累積超過5.75億次觀看。

根據交友軟體Tinder最新發布的2024年終報告顯示，高達45%的單身族表示，在2025年他們最想約會的對象是具備「黃金獵犬特質」的人——一個既忠誠又友善，充滿正能量的伴侶。

紐約執業的臨床心理師史都華博士（Shaakira Stewart）認為，黃金獵犬男友在過去幾年持續走紅，「主要是因為在經歷疫情之後，人們更加渴望真實且真誠的情感連結。」

Tinder與以女性優先的約會交友軟體Bumble的年終報告都提到，單身族群正在以更清晰的方式尋找另一半。人們不再盲目追求表面的火花，而是更注重約會對象是否符合自己的價值觀，能否建立真實的情感連結。

簡單講，他們變得更清楚自己想要什麼、需要什麼，以及在「關係」上不再願意容忍什麼。

Tinder約會專家西蒙（Devyn Simone）表示，GRB就像是將「可愛的毛茸茸」特質人格化，「這反映出人們渴望找到一個能讓自己感到安全的伴侶，一個具有正向能量和態度，且值得信賴的人。」

具備黃金獵犬特質的情人，有3個特徵

丹佛自我成長諮商與指導中心（Growing Self Counseling & Coaching）創辦人、關係心理學家芭比（Lisa Marie Bobby）觀察，具備黃金獵犬特質的人通常表現出以下特徵：

●他們較少表達焦慮，傾向於對事情抱持正面期待。

●他們樂於嘗試新事物，即使面對陌生的情況也能保持熱情。

●他們能夠活在當下，不會給約會對象帶來額外的壓力。

史都華博士補充，這類型的男友在情感表達上通常較開放，善於透過肢體接觸傳達愛意，這對曾經歷過情感創傷或遇到情感冷漠伴侶的人來說，特別具有療癒感。

與情感疏離的「壞男孩們」形成鮮明對比，「他們思慮周到，往往願意以體貼他人為優先。他們選擇避免不必要的衝突，更傾向於以理性討論化解分歧。」

然而，她也提醒，正如黃金獵犬可能會過度依賴主人，這類型的男友也可能會在關係中迷失自我，「關鍵是他們也需要感受到被看見、被傾聽和被愛，」她強調，「互相理解和付出是維持關係平衡的關鍵。」

並非每個人都適合黃金獵犬型戀人

芭比則提醒，其實不是人人都適合擁有一個「黃金獵犬型」情人，例如，若你是比較內向、謹慎的人，一個過於開朗外向的伴侶反而可能讓你感到困擾。

無論你是正在尋找一段新的感情，還是已經遇見了自己的GRB，這股潮流更重要的是，它提醒了我們：在當代社會中，勇於表達自己的需求、堅持內心理想的價值，才是找到合適伴侶的關鍵。

畢竟，每個人都值得擁有一段讓自己感到快樂、且獨一無二的感情。

資料來源：Bumble、Tinder、CNBC、Brides

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《原文「黃金獵犬型」情人爆紅！Tinder最新調查：45%單身族都想和這類人約會》