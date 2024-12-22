生活支出全包、家務還被要求對半分讓他心寒 網推「三機」化解

組成一個家庭維護感情與家務分工都很重要！一名網友在Dcard抒發心情，表示自己和太太最近因為家務分工吵得不可開交。自己不僅要承擔家裡的所有生活費，太太還要求他負責一半家務，心寒的他詢問網友「是我錯了嗎」，表示上班已經精疲力竭，下班還要做家務事是應該的嗎？

原PO表示自己工作忙，一個月賺十萬且生活費全包，還有額外存錢。老婆是自由接案，一個月薪資不固定，平常時間也多，但她要求家務對半分才公平。他忍不住喊，「這樣太硬性規定了吧」，表示自己賺的錢也是對家的付出，有時候加班累到不行，回家還要洗碗、拖地，真的覺得有點心寒，懷疑自己是不是真的觀念有問題，「還是現在男人賺錢和做家務都該扛起來？」

貼文引發網友熱議，「老實說我覺得不合理，你老婆如果家務要對半分，就請她生活費也要對半分啊」、「我老婆沒在賺錢但家務還是對半分，這樣你會不會好過一點」、「是只有洗碗跟拖地嗎？那這樣連一半的家務都不到吧」、「分家務是心情和關係問題，不是誰賺得多的問題」、「家是共同的，理應共同維護，總不能讓先生完全沒體驗打掃的辛苦，就養成習慣亂丟、亂扔吧」。

也有不少網友建議，既然有不錯的收入，可以考慮入手家務機器，「洗碗機加掃拖機器人，結案」、「再加一台洗脫烘，不要省這些呀，花一次可以快樂很久」、「婚姻三機不可缺一」、「家務外包給洗脫烘、掃拖機器人、洗碗機、裝全關窗、裝軟水機」。