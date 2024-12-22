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女友物質、情緒化讓他提分手 反遭怒轟「渣男」喊要負責

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和大他兩歲的姊姊交往不久，發現對方情緒化又物質，提分手卻挨轟渣男。 示意圖／ingimage
原PO和大他兩歲的姊姊交往不久，發現對方情緒化又物質，提分手卻挨轟渣男。 示意圖／ingimage

現代人觀念開放，發生關係你情我願即可。一名網友無奈在Dcard求助，最近和一位大他一兩歲的姊姊交往，起初戀愛腦、濾鏡重又認識不久，兩人在一起一個月就發生關係。然而，四個月後發現扛不住姊姊的予取予求，加上對方個性情緒化，最終只好提出分手。沒想到姊姊氣炸表示，「發生關係就要負責」，不然就是渣男，這讓他非常錯愕，詢問其他網友現在提分手真的是「渣男」行為嗎？

原PO表示自己有車有房，月薪8到9萬。女方無車無房，月薪3到4萬，兩人皆非處男處女，平常飲食、接送都由男生負責。今年30歲的他和32歲的姊姊聊得很不錯，隨後在一起也發生關係，交往四個月後發現姊姊物質又情緒化讓他不適應，因此提了分手，並誠實的跟她說想分手的原因。沒想到姊姊很生氣，認為有發生關係就要負責，覺得原PO這樣的行為是渣男。

困惑的他表示，「不適合不是就要分手嗎？」，為什麼有發生關係分手就是渣男。原PO承認一開始很喜歡她，因為有點戀愛腦還沒發現女方缺點，而且曖昧時她人很好，很樂意找話題也很捧場他的冷笑話，並且一開始不會情緒化，吃完飯也都示意要給錢，但原PO不收。他補充曾經和對方委婉表示，「能不能只負擔食物、接送車費的開銷」、「禮物能不能生日送就好」，但女方覺得原PO薪水高，應該要多滿足她的一點物質需求。

不僅如此，女友太容易情緒化讓原PO感到吃不消，加上自己在科技業上班，下班都很晚很累了，還要給她錢、消化她的負面情緒，感覺除了上床以外都一直被索取。礙於女方有一定年紀，改變一個人很難，他認為不如直接換下一個會比較好。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不用理會吧，你們才交往多久，而且既然不合早點分開，不耽誤彼此才是最優解」、「不是渣男，分手好好說清楚吧。對方聽不進去是對方的課題」、「年紀都這麼大了，什麼行為都是你情我願，為自己的選擇負責」、「不適合就趕緊分手吧，千萬不要被情緒勒索」、「感覺女方比較偏戀愛腦，相信你不會騙她，所以才跟你發生關係，畢竟她感覺她沒什麼可以給你，只能用身體來補償嘍」。

分手 渣男

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