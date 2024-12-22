群組驚覺「男友是同一個？」 超強時間管理讓她傻眼放生

為了確保能聯繫到入伍的男友與排解孤單情緒，不少梯次都會有役男女友創立的「女友群」群組，是她們能夠交換資訊的地方，不過女友群也能成為抓姦好工具嗎？一名女網友在Threads上發布貼文，曝光自己在女友群當中竟然發現和別人「撞男友」，對方是男友聲稱的前女友，在兩人聯繫、核對資訊後，發現男方根本是時間管理大師。

原PO表示自己加了「女友群」，想說可以獲取男友休假的相關資訊，沒想到在300多人的群組裡遇到了男友曾對她說已經分手的前女友，兩人透過綽號、居住地等等資訊相認，通話後她得知男友與對方根本沒分手，但男方仍和原PO交往了一年。經過對照，她列出八項男友的超強「時間管理」，超緊湊行程讓原PO忍不住酸，「趕場欸，是在唱跨年？」

一、月初男方表示要跟家人去台南阿姨家，結果是跟另一位女友一起出遊三天，期間照常報備，完全看不出端倪。

二、10月跟原PO去台中兩天一夜，跟另一位女友說是跟家人出去，還傳了airbnb的報備照給對方看。原來當初洗澡洗了一個半小時是在廁所跟這位女友視訊。

三、因為入伍要剃頭，原PO原本想見面，卻被以「覺得剃完頭很醜，希望有時間適應」為由拒絕。結果去另一位女友家剃頭，還是女方家人幫忙剃。

四、男方使用的是OPPO手機，因為軍中不能帶中國製手機，所以換成三星，和原PO表示手機是阿姨的，結果是另一位女友爸爸的。

五、入伍當天原PO本來去車站送行，男友以「媽媽會陪他去」推辭，結果是這位女友陪他去，她補充男友甚至有辦法在火車上同時秒讀秒回兩位女友，讓她超傻眼「怎麼做到的求解」。

六、男友曾說實驗室在日本有學術交流的會議，原本要去的學弟受傷不能去，教授請他頂替，繞了一大圈結果是跟另一位女友和其他情侶double date！更厲害的是男友還在迪士尼買了隻小飛象娃娃送她，表示覺得很抱歉沒辦法帶原PO去。另外對一起去迪士尼的女友說小飛象娃娃是要送給爸爸客戶。

七、因為男友要入伍了擔心沒什麼時間見面，她曾經請半天假為了見他，沒想到對方上午見完原PO，下午接著見另一位。

八、禮拜六兩人固定會一起吃晚餐，之前問男友為什麼禮拜天都不太跟她出去約會，對方解釋一個禮拜只有這天可以在家休息，如今才知道週日是屬於「另一位女友的時間」。

超荒謬故事網友紛紛回覆，「世界好小，真的不能做壞事」、「趕快約另一個女友一起去接他放假呀，好想看他當下的表情」、「這世界瘋成我無法想像的樣子」；還有網友補充之前也見過這種荒唐事件，「之前在女友群也看到過！因為那時候大家要把名字改成另一半的班級跟號碼，發現竟然有兩個女生一模一樣」。而面對大家的關心原PO也說明，她和對方瞭解實情後已經準備一起放生男友，「我們都會跟他說掰掰」。