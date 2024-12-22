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人妻幫老公買可樂卻挨罵 全網秒猜：外面有小三想離婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻幫老公買可樂卻被罵，圖為吵架示意圖。圖/ingimage
人妻幫老公買可樂卻被罵，圖為吵架示意圖。圖/ingimage

只因買錯飲料就引發夫妻吵架！有人妻抱怨，她近日外出買便當時，順手替老公買了一杯可樂，想不到卻遭老公指責，「怎麼不知道我冬天不喝可樂？」人妻氣到直呼，「到底合理嗎？還是他毛病很多？」其他網友猜測老公也許是有外遇，因此藉故吵架，只是想找離婚理由罷了，建議她要多多觀察。

一名結婚七年的妻子在爆料公社發文分享，因丈夫偶爾會喝可樂，當天她外出買便當時，順手買了一瓶。然而，丈夫卻當面質疑「妳怎麼不知道這個時候我不喝可樂？」並強調自己只有夏天吃飯時才會喝，冬天則是偶爾搭配用餐，但從不空腹飲用。對方甚至指責她，認為這是七年來應該觀察到的事情。

妻子對此感到困惑，並詢問，「難道這樣算是不夠了解他嗎？」她坦言，自己平時滴酒不沾，對於飲料習慣的講究並不熟悉，也難以理解丈夫的反應是否合理。她進一步想問，「空腹喝可樂肚子會痛是常識嗎？還是我不理解他，還是他自己有毛病？」

該貼文隨即引發熱議，不少網友留言力挺妻子，認為丈夫反應過激，並建議雙方應加強溝通，「生活中的小事，應該用愛與包容來解決，而不是挑剔或責備。」也有網友分享類似經驗，認為飲料習慣應是夫妻間互相理解的部分，而非成為指責的理由。

其他人紛紛留言，「直接拿可樂摔地板叫他擦乾淨」、「毛病一堆」、「不喝就算了，拿去洗馬桶」；甚至有人猜測，「外面有人了！藉故吵架，然後提離婚」、「跟瑞凡一樣，過了好幾年外遇了，才說他咖哩跟飯不喜歡攪在一起？」、「沒意外外面有人了，離婚吧」、「他如果是最近開始挑剔，妳可能要先注意一下他最近是不是有什麼狀況不太尋常」、「應該是他最近遇到了有觀察到這件事的人了」、「找藉口要吵架想離婚吧」。

丈夫 外遇 爆料公社 離婚

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