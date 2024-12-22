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拒絕稱讚女友漂亮！他喊尊重才不說 網嘆：重點是肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
拒絕稱讚女友漂亮，他喊是為了尊重。 示意圖／Ingimage
拒絕稱讚女友漂亮，他喊是為了尊重。 示意圖／Ingimage

情人眼裡出西施，每個女生都希望在戀人眼裡是漂亮的！一名男網友在Dcard上發布貼文求解，表示自己曾經有一任女友，即使對方要求，他仍然不會對她說「妳好漂亮」。原PO強調是因為尊重才不說，認為用外在條件稱讚很不尊重人，然而這個想法其他網友並不買單，搖頭表示「肯定的語言很重要，可以去了解一下愛的語言」。

原PO表示大約是三、四年前的事，雖然對方已是前女友，但這件事讓他一直耿耿於懷。原PO解釋自己平常會對女友說「我愛妳」、「我很喜歡妳」等等甜言蜜語，然而即使女方要求，他也不會說「妳好漂亮」來稱讚，因為他覺得自己愛她的理由，不是因為這些外在的條件，如果用這個方法來稱讚女方，感覺很不尊重她這個「人」 。

然而，原PO的作法多數人不買單，「你不要這麼死腦筋，女友要的是你的肯定跟疼愛」、「會不會講話很重要，嘴巴甜到哪都吃香」、「伴侶稱讚就是一種鼓勵，一句簡單的讚美，這麼斤斤計較也太累」、「談戀愛不是談理性的」、「漂不漂亮這個客觀事實她自己知道，她只是想聽你稱讚她、寵她而已」。

不過也有人贊成原PO的看法，「因為我更在乎的是彼此的感情，還有享受被疼愛的感覺，漂亮不漂亮聽了滿虛的」，不過網友也強調如果女方已經要求那就順著也好，畢竟提出要求也包含了「喜歡被哄的成份」。

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