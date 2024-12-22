快訊

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

女友在租屋處「不穿內衣」 他憂室友男友會亂看：很阿雜

聯合新聞網／ 綜合報導
女友在租屋不穿內衣，他憂被室友男友看到。 示意圖／ingimage
女友在租屋不穿內衣，他憂被室友男友看到。 示意圖／ingimage

鋼圈內衣對不少女性來說是造成日常不適的束縛，一名網友在Dcard上發文抒發心情，表示女友和朋友合租套房，近日發現她在租屋處都不會穿內衣，然而室友們的男友偶爾也會到訪她們的租屋處，因此他希望女友至少在房間以外的空間穿上內衣卻被拒絕，讓原PO忍不住憂心女友被「看光光」。

原PO表示自己跟女友剛交往沒多久，她目前跟三個同學合租家庭式的套房，而他一個禮拜大概有三天會去女友家過夜，其他室友們偶爾也會帶男友回家，有時候大家會一起打個麻將消磨時間，也算是熟絡。

然而他發現女友在家都沒穿內衣，在房間不穿還可以理解，但在客廳「走來走去」也都沒有穿，再加上其他室友男友來的時候女友也沒穿，讓他更加焦慮，因此跟女友提出可不可以至少在客廳要穿內衣，卻被對方以「內衣有鋼圈勒著很緊」為由拒絕了。女友表示在家就是要舒服輕鬆一點，其他人的男友也不會在乎，但原PO覺得畢竟自己不是24小時跟女友待在一起，也讓他越想越煩躁，詢問網友能不能推薦讓女友願意穿的無鋼圈，打算直接買幾件給她穿。

貼文底下不少網友表示，「不是勒在你肋骨上，講話都很輕鬆」、「叫你連在家都要戴口罩，你也會不舒服 」、「你把女友的內衣拿來穿看看，你就能理解為什麼一到家就想脫掉了」、「連在屋裡也要穿內衣，會不會太辛苦」、「要多穿一件，不管有沒有鋼圈就是很煩，為了短暫路過客廳還要穿脫，真的滿多此一舉的」。

不過也有網友安慰原PO表示能理解，「我也覺得在別人男友或異性面前沒穿感覺怪怪的」、「都是女生的環境沒穿沒差吧，室友男友來的話確實還是穿一下比較好」、「其實可以理解原PO的想法，想到其他男生可能會看到女友激凸什麼的，真的心裡不舒服，畢竟男人最懂男人在想什麼」、「合租真的要穿內衣啦」。

女友 室友

延伸閱讀

手機「螢幕錄影」側錄女友自慰影像 男分享友人觀覽遭起訴

軍官與女友裸聊截圖 香艷照竟遭室友散布共賞

推女友當荷官 德撲賭場社子插旗不滿百日被搗破

首次全家出國…弟硬帶女友讓她崩潰 網勸直接放生：分手超尷尬

相關新聞

女友在租屋處「不穿內衣」 他憂室友男友會亂看：很阿雜

鋼圈內衣對y9ˋ不少女性來說是造成日常不適的束縛，一名網友在Dcard上發文抒發心情，表示女友和朋友合租套房，近日發現她在租屋處都不會穿內衣，然而室友們的男友偶爾也會到訪她們的租屋處，因此他希望女友至少在房間以外的空間穿上內衣卻被拒絕，讓原PO忍不住憂心女友被「看光光」。

他羨慕情侶身高差羞喊「超甜」 過來人搖頭：很麻煩

「超萌身高差」是不少人羨慕的情侶特色，一名網友在Dcard上喊自己非常嚮往身高差戀愛，不懂為什麼那麼多女生渴望長高，覺得女生小小隻的也很可愛。貼文吸引不少網友留言點出「可愛背後」的種種麻煩。

【銀髮心情】劉雲英／最美不過夕陽紅

日前五姊妹漫步淡水老街，見一群「超熟女」在河邊架起自拍棒取景，領頭羊一聲令下：「來一張左邊牙痛，換右邊牙痛，現在兩邊都痛...

【愛情學生國】吳晉傑／語音學之戀

看見妳正坐在一名男生的腳踏車上，兩人有說有笑，聽見妳那喜極的笑聲，我萬念俱灰。

情書簡訊

慶幸我是跳入妳的情坑，而不是跳過。

【經典專欄復刻：〈聯副電影院〉】聞天祥／默詮與艾佛利：文學心與同志情

他們好比文學的忠僕，孜孜矻矻進行影像工程。同志電影看似未占作品大宗，寄情呼應倒是處處有跡可循……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。