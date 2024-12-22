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他羨慕情侶身高差羞喊「超甜」 過來人搖頭：很麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
他羨慕超萌身高差，過來人透露浪漫下的不便。 示意圖/ingimage
他羨慕超萌身高差，過來人透露浪漫下的不便。 示意圖/ingimage

「超萌身高差」是不少人羨慕的情侶特色，一名網友在Dcard上喊自己非常嚮往身高差戀愛，不懂為什麼那麼多女生渴望長高，他覺得女生小小隻的也很可愛。貼文吸引不少網友留言，點出「可愛背後」的種種麻煩。

原PO表示自己身高185公分，非常嚮往身高差戀愛，好奇跟155公分的女生交往是什麼感覺，光是用想的就讓他甜喊「超級可愛的身高啊」。正因如此，原PO不理解為什麼女生總是追求要長高，打趣道只要女友願意且不嫌丟臉，他很樂意把對方扛在肩膀上走，笑說「這樣應該會很多人羨慕吧」，雖然畫面看起來很幼稚，但會是很棒又好笑的回憶。

貼文底下引來不少過來人回覆，點出身高差帶來的不便之處，「拍照不方便、穿搭不方便、情侶裝不方便」、「我想再長高點，不然太高的東西拿不到」、「長這麼高，講話都要用對講機了」、「我偏好身高差不多的，沒有距離感很喜歡」、「好處是抱抱的時候很有安全感，但色色的時候真的偏困難」。

不過也有人反駁，認為身高差不影響正常相處，「我158男友180，算是蠻剛好的身高差，目前相處沒有任何不方便的地方」、「好處大概就是人群中可以一眼找到男友，拿不到的東西男友可以幫忙拿」、「很輕易就可以被他抬起來好心動，現在出門很像多了個保鏢跟著，很開心」、「身高差就是甜蜜呀」。

情侶 戀愛

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