男友薪水38K…她嫌少「勸換工作」很過分？網反一面倒罵：噁心

你會在意另一半的薪水嗎？一名女網友分享，男友的薪水約38K，自己則是領5萬多元，雖然有想和男友結婚，但又覺得對方薪水好低。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「嫌棄男友收入這樣會過分嗎？」為題，指出男友目前在餐飲業工作，月薪約38K，她之前因轉換工作需考取證照，半年期間都是由男友負擔吃飯和玩樂的費用，並沒有提出要AA制。

這名女網友進一步說明，自己目前月薪5萬多元，但男友的薪水卻仍維持38K，雖然有想和對方結婚，但又覺得他領的薪水太少，男友也覺得她薪資變多後，就開始嫌棄他，讓她相當好奇「我的立場有問題嗎？」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示「男友在妳低谷、需要幫忙的時候幫妳，後來妳卻嫌他的薪水沒你高，我還以為飲水思源是很基本的」、「在妳沒錢的時候，他沒說什麼，出門都是他付的；妳一有穩定收入了，就嫌棄他薪資不高，要求他換工作、找薪資高的」、「不懂飲水思源，5萬很多嗎？好意思嫌人家」、「噁心！妳怎麼不在妳那半年嫌棄他？不敢對不對？還想利用他對不對」

此外，也有不少網友提供實用建議，指出「我覺得重點不是對方賺多少，而是對方願意在妳需要幫助的時候，為妳付出多少？如果他今天薪水六萬，但在妳沒收入的時候，一分錢都不幫妳出呢？」、「確實兩個人要結婚的話，經濟是很大的重點，可是妳不能抹滅他疼妳、愛妳的部分，妳在備考的時候，他都出全部的費用，那個心意、那個愛是買不來的」。