男友消失…傳訊回「睡著了」！她教1招秒破解 全場驚呼：學到了

一段感情需要建立在互相信任的基礎上，一名女網友分享，近期男友突然消失了好一陣子，才傳訊息說「剛剛睡著了」，她便要求對方做1件事，證明自己沒碰過手機。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，男友突然消失一陣子，才傳訊息說「寶寶抱歉，我下午睡著了」，而她要求男友截圖「iPhone螢幕使用時間」，證明自己消失的時間真的沒有使用手機。不料，男友卻已讀不回，讓她氣炸質疑「是不是正在到處與友人借圖片？」。

貼文一出後，多數網友都驚呼「這招真的很恐怖，希望我未來的男友別學到」、「論擁有第二台手機的重要性？」、「這招太靠北，謹慎使用」、「學到了！」、「又學到一招，謝謝漂亮寶貝」、「突然覺得某一任曖昧對象會主動給我看螢幕使用截圖，很欣慰」、「我都開著抖音聽故事睡覺的怎麼辦」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「我之前也叫男生截圖給我看（別的東西），等了好幾分鐘傳來一張動過手腳的截圖...傻眼哈」、「就是有被傷害過才會這樣問，大家都不懂，很多說睡著的，要馬去找別人，要馬在陪別人...超噁」、「我有一任有時候也都會消失，打電話都不接，編一些很瞎的理由，說手機放在車上，然後車子被姐姐開走，或陪爸爸喝酒沒聽到…」。