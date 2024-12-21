一出門就被長輩問3字！她嘆壓力超大…年輕網友爆共鳴：真的很煩

你也曾被家中長輩問過這句嗎？一名網友分享，自己每次要出門時，家中長輩總是會問「要去哪？」，讓她直言壓力很大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「有人也討厭被家人問『去哪裡』嗎？」為題，指出家中長輩退休後，都沒有自己的社交生活，整天幾乎都待在家，導致自己每次出門前，總是會被問「要去哪？」，讓她覺得壓力很大。

這名網友進一步說明，雖然對很多人來說是小事，回答也是讓家人安心，但對她來說卻是一種壓力，因為曾有過告知後，不被認同反遭挨罵的經驗，有時候只是想出門散散心，但還要想理由，無奈直言「明明已經出社會，卻還像個被禁錮的學生」。

貼文一出後，意外掀起一票網友共鳴，紛紛表示「我媽到現在還會問是跟男的還是女的出去，都25歲了」、「還以為是我太皮，原來大家都有這經歷」、「真的很煩，整天沒事做就一直在客廳觀察你要幹嘛，有化妝常出門就會被講交男友，語氣好像我很不檢點一樣」、「+1，明明老實回答還會被說說謊，後面直接搬出去住了」、「我都回超商、蝦皮、取貨，後面他們認為我生活很無聊就不問了」、「我知道是關心，但真的很煩」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「年輕時覺得干預很多很煩，年紀增長跟有孩子後才了解這是父母的關心，後面想再聽到已經無法實現了」、「我是習慣出門前都會先主動告知，他們反而不會多問」、「我覺得既然住在家裡，就要互相尊重，我出門都會講一下行程，同樣的我父母出門也會跟我們說要去哪裡，什麼時候回來」。