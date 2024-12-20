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該分手嗎？她怨男友沉迷「政治」無法自拔 網：別極端就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友過於沉迷「政治」議題。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友過於沉迷「政治」議題。示意圖／ingimage

情侶在相處過程中，應要尊重對方興趣，否則容易產生爭執。一名女網友發文詢問，她的男友非常沉迷「政治」議題，每次男友不回訊息、不接電話時都在關心「國家大事」，讓她感到很無奈，於是詢問網友：「這段感情還值得繼續下去嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友是個看起來很「正常」的人，不打電動、沒什麼朋友、沒太多娛樂，但是特別愛看YouTube的「政治節目」，每次男友跟她講電話都很敷衍，但只要聊到政治的話題，他就會開始高談闊論，讓原PO感嘆：「彷彿我在上歷史課」。

原PO表示，每次質問男友為何不回訊息，他總是回答他在關心「國家大事」，原PO總是質疑男友是否在欺騙她，但男友總能說出每天立法院在幹嘛，講國會改革、大法官提名、財政收支劃分法等內容，讓原PO感到十分無奈，因此詢問網友們的意見。

此文一出，大多網友認為應尊重男友的興趣，不要太極端就好，「有一項熱衷的興趣本身不是大問題，參加任何活動都別走到極端就好」、「常關心我們的國家大事是好事，但關心太過頭而忽略其他事情就不太好」、「聽妳描述他沒有洗腦妳，沒有強迫妳，也沒找妳一起關心，他只是在從事他自己的一個正當的興趣而已不是嗎」。

不過也有網友表示，過於關心政治不是好事，「如果妳男友沒有其他的興趣，只對政治感興趣，可以分手了，因為你們之間沒有其他話題可以聊天，沒有共鳴」、「通常政治是脫離不了負面能量的，除非妳也是很好的傾聽者，但久了也是會累積負面情緒」。

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對待另一半時應更注意自己的言行，否則可能造成對方的不適。一名女網友發文求助，他跟男友過夜時，男友卻看著他的臉說她長得很像「帥哥」，讓她感到很困惑，詢問網友：「男友是在嫌我的外表嗎？」。

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