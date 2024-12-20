什麼心態？她被男友誇讚像「帥哥」 網搖頭：情商太低

對待另一半時應更注意自己的言行，否則可能造成對方的不適。一名女網友發文求助，他跟男友過夜時，男友卻看著他的臉說她長得很像「帥哥」，讓她感到很困惑，詢問網友：「男友是在嫌我的外表嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友交往三個月，近日在她家過夜，睡覺前男友突然看著她的臉說她的五官有點「像男的」，如果真的是男的，應該也是個「帥哥」，讓原PO感到困惑，質疑是否有女生喜歡這樣子被稱讚。

原PO表示，她材骨架是屬於圓身的，前不久又被男友開玩笑身材像「河馬」，與男友之前在曖昧時誇讚她「長得多漂亮，身材又多好」形成鮮明反差，於是發文請教網友，男友是否真的在「嫌棄」她的外表。

此文一出，不少網友批評男友情商太低，建議分手，「他情商就挺低的，至少妳看清他了」、「這麼沒情商的男生，妳可以想像之後繼續跟他相處下去嗎」、「三個月看清一個人，還不快分了他」、「這種人就是得到之後不會珍惜還會故意貶低妳提升自己的優越感」。

也有網友勸原PO，若不舒服應直接反應，或問男友看看，「如果他的言論讓妳覺得不舒服，直接告訴他妳不喜歡」、「如果妳很喜歡現在自己的身材，那麼就不用在意男友說什麼，可以直接嗆回去，妳男友也沒有必要這樣說妳，妳可以表達自己的不喜歡」、「正常不喜歡或嫌棄是連看都懶得看，個人感覺是本身講話就有點白目，但他覺得無傷大雅而已，可以試著跟他說開」。