快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

什麼心態？她被男友誇讚像「帥哥」 網搖頭：情商太低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被男友誇讚長得很像「帥哥」。示意圖／ingimage
一名女網友被男友誇讚長得很像「帥哥」。示意圖／ingimage

對待另一半時應更注意自己的言行，否則可能造成對方的不適。一名女網友發文求助，他跟男友過夜時，男友卻看著他的臉說她長得很像「帥哥」，讓她感到很困惑，詢問網友：「男友是在嫌我的外表嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友交往三個月，近日在她家過夜，睡覺前男友突然看著她的臉說她的五官有點「像男的」，如果真的是男的，應該也是個「帥哥」，讓原PO感到困惑，質疑是否有女生喜歡這樣子被稱讚。

原PO表示，她材骨架是屬於圓身的，前不久又被男友開玩笑身材像「河馬」，與男友之前在曖昧時誇讚她「長得多漂亮，身材又多好」形成鮮明反差，於是發文請教網友，男友是否真的在「嫌棄」她的外表。

此文一出，不少網友批評男友情商太低，建議分手，「他情商就挺低的，至少妳看清他了」、「這麼沒情商的男生，妳可以想像之後繼續跟他相處下去嗎」、「三個月看清一個人，還不快分了他」、「這種人就是得到之後不會珍惜還會故意貶低妳提升自己的優越感」。

也有網友勸原PO，若不舒服應直接反應，或問男友看看，「如果他的言論讓妳覺得不舒服，直接告訴他妳不喜歡」、「如果妳很喜歡現在自己的身材，那麼就不用在意男友說什麼，可以直接嗆回去，妳男友也沒有必要這樣說妳，妳可以表達自己的不喜歡」、「正常不喜歡或嫌棄是連看都懶得看，個人感覺是本身講話就有點白目，但他覺得無傷大雅而已，可以試著跟他說開」。

兩性關係 男友

延伸閱讀

男友購物車放2雙同款鞋 她瞥見尺碼驚覺有鬼：不是買給我！

高富帥沒用！妹子列「可走一輩子」擇偶條件 反遭吐槽：找工具人？

「低學歷」不配真愛？她交頂大男友 朋友嘲諷：不要越級打怪

我是壞人嗎？他嘆分手害女友變「大齡剩女」 網反擊：你想多了

相關新聞

什麼心態？她被男友誇讚像「帥哥」 網搖頭：情商太低

對待另一半時應更注意自己的言行，否則可能造成對方的不適。一名女網友發文求助，他跟男友過夜時，男友卻看著他的臉說她長得很像「帥哥」，讓她感到很困惑，詢問網友：「男友是在嫌我的外表嗎？」。

金玉涼言

以前怕忘記趕快記下來；現在怕忘記趕快拍下來。

【當代散文】翁禎翊／恆星一樣的大人

成為法官以後，生活有了翻天覆地的改變。首先，大多數做這一份工作的人，是沒辦法如自己所願選擇上班地點的，所以我開始了每天來...

【慢慢讀，詩】李敏勇／海與山

● 看海

【小品文】廖姵穎／剪髮

和康相處時，我很喜歡觀察他剪完頭髮後的後腦勺，比起我選擇留長再一次剪短，他剪頭髮的頻率相對很高。

【聯副不打烊畫廊】舒國治書法作品〈每日便當〉

●「俯拾皆好風景──舒國治生活隨筆書法展」即日起於若木藝廊（台北市大安區杭州南路二段29號）展至2025年1月19日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。