快訊

最後5人遭火噬成焦屍…死者母從倉儲到醫院一路尋兒 聞噩耗腿軟痛哭

全聯台中倉儲大火晚間1次抬出5死者 消防局揭奪命主因

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望溫暖好天氣

妻坐月子…他問「能點蠟燭嗎？」 護理師曝浪漫結局羨煞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
有位護理師在月子中心上班，上網分享一則溫馨故事令人印象深刻。示意圖／ingimage
有位護理師在月子中心上班，上網分享一則溫馨故事令人印象深刻。示意圖／ingimage

懷孕生產是媽媽一生中的重要關卡，懷孕時為提供足夠的營養給胎兒，必須一人吃兩人補，否則母體會十分耗損；產後月子更要做得好，媽媽的健康才能恢復得好又快。有位護理師女網友則在Dcard貼文分享一則溫馨故事，讓看過的網友們不約而同齊讚「好浪漫喔」。

原PO文中自述是月子中心的護理師，有次一位妻子正在坐月子的老公問道「可不可以點蠟燭？」但因為室內不能有明火，在深入詢問後得知，原來是妻子在坐月子期間恰逢生日，老公想給她驚喜。

到了老婆生日那天，大概傍晚7點的時候，只見那位老公帶著一大束香水玫瑰花和一個禮物盒走進月子中心，護理師回憶，那束玫瑰花非常豐滿，上面還有閃爍的電燈，令人印象深刻。由於那間房剛好在嬰兒室大門的斜對面，所以護理師們和剛好路過的其他爸爸媽媽們都看到了。

「大家都忘不了過生日，媽媽臉上驚訝的表情」，那位老公輕敲房門，妻子打開門後驚訝地用右手掩住張大的嘴巴，後來老公背對大家講話，妻子的表情看起來是激動又開心。

網友們看完貼文後也十分羨慕，紛紛留言感嘆，「好浪漫喔，謝謝分享」、「這位爸爸很有心啊，比我老公好多了。我老公只會買綠豆沙、冰淇淋、冰棒、雪花冰、鹹酥雞。在晚上來月中（月子中心的簡稱）看我，我生孩子時剛好夏天，他就大剌剌在房間對著我吃冰，讓我流口水，然後說：嘿嘿…妳不能吃，我就暴打他…唉，好老公都是別人家的」。

相關新聞

妻坐月子…他問「能點蠟燭嗎？」 護理師曝浪漫結局羨煞網友

原PO文中自述是月子中心的護理師，有次一位妻子正在坐月子的老公問道「可不可以點蠟燭？」但因為室內不能有明火，在深入詢問後得知，原來是妻子在坐月子期間恰逢生日，老公想給她驚喜。

她苦惱「兒子女友每天跟著回家」礙眼又難處理 網給1點建議

有一名媽媽在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示兒子24歲，最近交了一位年紀比兒子大的女友，覺得不得緣，不想讓她再來家裡，但又怕兒子為難，不知該怎麼？很傷神，於是發文求教。貼文一出，引發網友熱議，紛紛建議：「小孩子喜歡就好」。

年輕女生侵略性強？職場黃金單身漢超搶手 她「惦惦1招」擊敗小主管

女生遇到心儀的對象，究竟該如何出擊，才能順利尋得良緣呢。一名在美商工作的網友分享，公司近期來了一名長相帥氣的黃金單身漢，一進公司立刻引發騷動，而辦公室分別有兩位女同事向他打聽對方消息...

一句好話

與其感嘆遺珠，不如多加琢磨。

【慢慢讀，詩】劉曉頤／縱使你學會千種語言

你虔信生活是一部

【美學系列 星盤系列之19】蔣勳／水瓶座，懷念華苓（上）

華苓走了，即將滿百歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。