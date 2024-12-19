妻坐月子…他問「能點蠟燭嗎？」 護理師曝浪漫結局羨煞網友

懷孕生產是媽媽一生中的重要關卡，懷孕時為提供足夠的營養給胎兒，必須一人吃兩人補，否則母體會十分耗損；產後月子更要做得好，媽媽的健康才能恢復得好又快。有位護理師女網友則在Dcard貼文分享一則溫馨故事，讓看過的網友們不約而同齊讚「好浪漫喔」。

原PO文中自述是月子中心的護理師，有次一位妻子正在坐月子的老公問道「可不可以點蠟燭？」但因為室內不能有明火，在深入詢問後得知，原來是妻子在坐月子期間恰逢生日，老公想給她驚喜。

到了老婆生日那天，大概傍晚7點的時候，只見那位老公帶著一大束香水玫瑰花和一個禮物盒走進月子中心，護理師回憶，那束玫瑰花非常豐滿，上面還有閃爍的電燈，令人印象深刻。由於那間房剛好在嬰兒室大門的斜對面，所以護理師們和剛好路過的其他爸爸媽媽們都看到了。

「大家都忘不了過生日，媽媽臉上驚訝的表情」，那位老公輕敲房門，妻子打開門後驚訝地用右手掩住張大的嘴巴，後來老公背對大家講話，妻子的表情看起來是激動又開心。

網友們看完貼文後也十分羨慕，紛紛留言感嘆，「好浪漫喔，謝謝分享」、「這位爸爸很有心啊，比我老公好多了。我老公只會買綠豆沙、冰淇淋、冰棒、雪花冰、鹹酥雞。在晚上來月中（月子中心的簡稱）看我，我生孩子時剛好夏天，他就大剌剌在房間對著我吃冰，讓我流口水，然後說：嘿嘿…妳不能吃，我就暴打他…唉，好老公都是別人家的」。