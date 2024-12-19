她苦惱「兒子女友每天跟著回家」礙眼又難處理 網給1點建議

有一名媽媽在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示兒子24歲，最近交了一位年紀比兒子大的女友，覺得不得緣，不想讓她再來家裡，但又怕兒子為難，不知該怎麼？很傷神，於是發文求教。貼文一出，引發網友熱議，紛紛建議：「小孩子喜歡就好」。

原PO透露，她24歲的兒子，最近交了一位年紀稍長的女友，因為她不喜歡這名女生，但她卻每天都跟著兒子回家裡來，讓她覺得很煩躁，不知自己該怎麼做，才能讓那女生不要再來，又不會傷害到兒子呢？

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「是你兒子要跟他作伴一輩子吧？還是你要跟你兒子的女朋友作伴一輩子」、「你兒子喜歡就好了，又不是要跟你過一輩子」、「管很寬，以後要一起生活的又不是你，什麼年代了，還在老人思想」、「年輕人喜歡就好，管太多自作孽」、「當兒子左右為男的時候你就知道了」。

此外，還有不少網友覺得「不喜歡她來，那就叫兒子搬出去住，談戀愛了連房間錢都要省，這也的確很母湯」、「你可以找兒子商量，以後別帶女友回家」、「叫你兒子跟她去外面住，不要帶她回來，你不喜歡她，簡單易懂」。

不過，也有很多網友建議原PO，指出「管好妳自己和老公就好，為什麼要管到妳兒子身上去？」、「隨緣，是你兒子的跑不掉，不是你兒子的，你拉不住，沒必要搞壞親子關係」、「還年輕是怕什麼？還會換的」、「兒孫自有兒孫福，年紀大點可以照顧你兒子不好嗎」。

還有網友提醒「你要先看對方人品，還有對你兒子好不好，這才是重點吧」、「都24歲了，我兒子女友也比他大、我兒子問過我會不喜歡嗎？我說，又不是我跟她在一起」、「如果這個姻緣是你兒子這一生中唯一一個，結果被你擋掉了，就再也不會有下一段姻緣了，你怎麼辦？」