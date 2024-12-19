年輕女生侵略性強？職場黃金單身漢超搶手 她「惦惦1招」擊敗小主管

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名在美商工作的網友分享，公司近期來了一名長相帥氣的黃金單身漢，分別有兩位女同事向他打聽對方消息。示意圖/ingimage
一名在美商工作的網友分享，公司近期來了一名長相帥氣的黃金單身漢，分別有兩位女同事向他打聽對方消息。示意圖/ingimage

女生遇到心儀的對象，究竟該如何出擊，才能順利尋得良緣呢。一名在美商工作的網友分享，公司近期來了一名長相帥氣的黃金單身漢，一進公司立刻引發騷動，而辦公室分別有兩位女同事向他打聽對方消息，但沒想到最後的結局竟讓他驚呼，「現在年輕女生都這麼拚嗎？」。

該名網友在Dcard分享，公司來了一名年約30歲，外表俊俏、年薪250萬的黃金單身漢，剛進公司就吸引許多女同事們的好奇，但主要有2位女同事(以下稱BC女)來向他打聽新男同事的消息。原po透露，B女是隔壁組新來的大四實習生，是個長相漂亮且活力十足的小妹妹，新同事才來第一天，B女就請他去要對方的IG。

另一位C女是人資的小主管，年紀約33~35歲左右，聽說都會跟別人說自己有追求者但不願意接受。新同事來的第一周，C女就假藉關心新人名義，來找原po聊天，但他看得出來C女調查過對方背景，卻仍用拐彎抹角方式來探聽對方消息。

直到近日，C女有事來找原po想請他幫忙，C女覺得新男同事雖然與她的理想型還差一點點，但自己年紀大了想找個伴侶，希望他能幫忙介紹與撮合。然而，當天他與新同事吃飯時，對方透露跟B女正在交往，過年還要一起去日本玩。

他再追問下去，才知道原來B女主動出擊，拿到新同事的IG後，得知對方喜歡吃拉麵後，便刻意打卡拉麵店，逢六日就去A男愛店排隊，某次巧遇就聊了起來，甚至會特地陪男生排限定拉麵，最後女方主動告白，情緒價值給好給滿。聽完整件事情的來龍去脈，讓原po驚呼「不知道是不是現在年輕女生都這麼拚嗎？還是上年紀的女生真的就顧慮比較多」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「22的都主動成這樣，要30+的怎麼玩，真的很糟糕，官方要平衡一下遊戲體驗吧」、「都是漂亮女生的前提下，個性好、夠不夠主動才是關鍵！」、「B女完全顯露什麼叫放下身段放手一搏」、「C女的問題在於想要認識對方又表現得高姿態」、「年少不知阿姨好，錯把少女當成寶」。

單身 年輕人

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