我是壞人嗎？他嘆分手害女友變「大齡剩女」 網反擊：你想多了

情侶分手後應更注重是自己生活，互不打擾才是對對方的尊重。一名男網友發文，稱他和女友交往後經常吵架，分手後他觀察女友的近況，發現她一直單身，因此責怪自己害她變成「大齡剩女」。

一名男網友在Dcard發文，表示他和女友交往後有打算結婚生子，但交往久了卻透露出彼此的「本性」，雖然女友一直暗示他早點結婚，但他卻不當回事。

原PO表示，交往久了變成「老夫老妻」的狀態，彼此都沒有新鮮感，經常因為雞毛蒜皮的小事吵架，例如手機找不到充電器和線，或是找不到汽機車鑰匙都能吵，後來原PO認為吵下去也不是辦法，於是提了分手，女友很錯愕，一直道歉，但原PO仍然鐵了心和她分手。

原PO表示，近期觀察女友的動態，發現35歲的女友分手三年後一直沒交男友，因此很自責自己讓女友變成「大齡剩女」。

此文一出，不少網友認為原PO想太多了，女友值得更好的人，「放心沒你什麼事，3年了都沒跟你來往，朋友，你真的想太多了」、「把自己看得太重要了吧，太多慮囉，她跟你結婚還是可能被你各種理由離婚捏，應該是想通一個人還比較實在」、「或許對方真的覺得單身比較好，畢竟要付出感情談下一段也是要時間，但既然都分手了，代表緣分就到這，彼此祝福就好」。

也有網友指責「大齡剩女」的稱呼，「真的不要再有什麼大齡剩女、老男人娶不到老婆的舊觀念，難道結婚後繼續吵甚至影響到小孩，這樣有比較好嗎?」、「當你稱呼對方大齡剩女的時候，你就可以離開，永不要打擾了。沒有尊重女友本身的價值，你沒有資格擁有這麼好的女孩」、「什麼叫剩女？人生一定要結婚，一定要依附在婚姻上，才是圓滿、才是有價值的嗎」。