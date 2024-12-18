人妻買水果海鮮送婆家盡孝道 夫吐一實情她傻眼：我整個人爆掉了

愛唸愛吃又愛嫌！一名女網友在臉書發文抒發心情，表示自己三不五時會去買一些水果、海鮮、肉品孝敬婆婆。雖然沒有得到過讚美但也想著是長輩沒關係，沒想到近日先生不小心說溜嘴曝光婆婆實際想法讓她超心寒。先生表示婆婆這次大讚送的好，之前都拿要「壞掉」的給她。聽到自己特意去買的禮物被嫌棄成這樣，她氣炸喊「好心拿錢買東西給自己難堪就是像我這樣」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示之前總想說沒和婆婆住在同一個縣市，所以難得先生要回婆家都會去買食材讓先生帶回去給婆婆，不求她開心，只想說反正不常相處盡些自己能力所及的事，雖然每次都帶很多東西給婆婆也沒得過一次感謝但也不在意。

近日才從和先生的閒聊中得知，問了上次給的東西喜不喜歡和過年有沒有要補貨，先生喜滋滋的回答婆婆很滿意這次的，嫌棄過去都拿要壞掉的給她，傻眼的原PO大喊「不誇獎就算了，有必要抹黑嗎？」，氣得喊「我整個人爆掉」，先生這才發現本來要隱瞞的事情結果不小心說溜嘴了。急忙降火說不要理會婆婆，「她的嘴就是講話不好聽！」

原PO補充小叔也說過，婆婆的個性是拿人手短又不想表達感謝，所以常常刻意說人家送的水果不甜、海鮮不新鮮、肉品太硬，總而言之就是喜歡拿一個理由來嫌棄。她無奈表示「其實早就想開了，有一句話說沒有婆婆會把媳婦當作自己的女兒，因為就真的不是自己的女兒」。

貼文下網友紛紛回覆「她兒子都沒打算買東西回去了，那妳就省下那不必要的支出吧！話說，妳不買之後就會被靠北說妳多不孝了」、「不買給她了，理由是到她那東西都壞了，對她也不好就不買了」、「把妳當外人，那她便是外人，彼此彼此而已」、「剛好都不用買，不是挺好的嗎」、「我婆婆也是，很愛嫌別人買的，結果她自己都買特價的快爛掉的，再一直自我吹捧她買的有多好」。